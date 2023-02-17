瑞典研究：薪資收入最高者「未必最聰明」

▲ 這份研究發現，智力越高、工資也越高，但這種關聯性存在上限，止步於年薪60萬瑞典克朗。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典近期一份研究顯示，收入最高的人，可能不是最聰明的人。這份研究今年1月發表在《歐洲社會學評論》，內容指出，智力越高、工資也越高，但這種關聯性止步於年薪60萬瑞典克朗（約新台幣180萬元）。

彭博報導，這份研究針對5萬9387名瑞典出生男性在18歲或19歲的認知能力進行分析，並瞭解這群人在35歲至45歲的11年間薪資收入。

這份研究發現，智力越高、工資也越高，但這種關聯性存在上限，止步於年薪60萬瑞典克朗（約新台幣180萬元）。一旦超過這數字，在薪資收入持續上升之際，能力停滯不前，而收入最高的1%的人，得分略低於薪資差一級者。

瑞典林雪平大學（Linköping University）分析社會學資深副教授馬克（Marc Keuschnigg）表示，「我們沒有發現任何證據表明，那些擁有高薪的高階職位者，比只領他們一半薪水的人更值得，職涯上的巨大成就，更有可能是家庭資源或運氣的關係，而非能力」。

已知這項研究根據的是男性服義務役時接受的標準化智力測驗，包括語言理解、技術理解、空間能力與邏輯能力，而女性與移民者則因當年沒有被要求強制服兵役，未納入研究範圍。研究沒有把非認知能力納入考量，像是有助取得高薪工作的卓越社交技能等，而團隊也承認研究存在部分侷限性，包括最聰明的人可能不會總是選擇薪水最高的工作。