苗栗通宵嬌客現身！芬蘭「黃嘴天鵝」罕見在台　嬌客戲水畫面曝

▲芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」出現在苗栗通霄濱海養殖區，吸引鳥類專家就近賞鳥。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄漁港附近的濱海養殖專區去年12月初發現一隻大天鵝，根據鳥類攝影專家表示，這隻是芬蘭國鳥黃嘴天鵝，過冬時會停留在日本或朝鮮半島，研判應該是遷徙時和家族失散成為迷鳥，才會出現在台灣。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，這隻是芬蘭國鳥黃嘴天鵝，牠們的繁殖地在中歐、中亞、日本或是朝鮮半島，研判遷徙時可能是氣候因素和家族失散了成為迷鳥，才會出現在台灣，希望牠平安在台灣渡冬，春天時可以找到族群一起北返。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃蜀婷說，這隻黃嘴天鵝應該還是一年齡的幼鳥，在台灣很難得可以觀察到迷鳥等級的鳥類，因此吸引喜歡鳥類的同好來拍攝，希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚擾到這個遠道而來的嬌客。

黃蜀婷也表示，鳥友們觀察到黃嘴天鵝停棲地有大型風機，風機對鳥類會有一定程度的傷害，希望政府做環評時能更加慎重，設置風機能避開鳥類遷徙熱區，保護千千萬萬南來北往遷徙的候鳥。

鳥類攝影專家表示，黃嘴天鵝屬於體形較大的雁形目鳥類，喙部基部呈黃色，尖處則為黑色，是較顯著的特徵。專家指出，黃嘴天鵝通常生活在有面積較大水域，過冬時會經過亞洲中部，出現在台灣的確罕見。

▲苗栗通霄濱海養殖區發現發現芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」現蹤，專家研判應該是南遷時和家族失散，才會在台灣渡冬。（圖／張麥斯提供）

▲▼苗栗通霄濱海養殖區發現發現芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」現蹤，專家研判應該是南遷時和家族失散，才會在台灣渡冬。（圖／王國衍提供）

▲苗栗通霄濱海養殖區發現發現芬蘭國鳥「黃嘴天鵝」現蹤，專家研判應該是南遷時和家族失散，才會在台灣渡冬。（圖／王國衍提供）