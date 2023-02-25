快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

▲強烈大陸冷氣團南下，明天白天北台灣高溫不超過15度。（圖／中央氣象局）



記者董美琪／綜合報導

受到東北風影響，氣象局25日20點45分針對4縣市發布大雨特報，今(25)日晚至明(26)日台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

除了基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報外，明(26)日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也很冷；東半部及桃園以北有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，其他地區、澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。

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天氣概況：

今晚至明天(26日)強烈大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中新竹以北及宜蘭有局部10度以下低溫出現的機率，應特別注意保暖，到了白天，北台灣高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到22至24度。

天氣方面，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星飄雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜。