　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

▲▼強烈大陸冷氣團報到。（圖／中央氣象局）

▲強烈大陸冷氣團南下，明天白天北台灣高溫不超過15度。（圖／中央氣象局）

記者董美琪／綜合報導

受到東北風影響，氣象局25日20點45分針對4縣市發布大雨特報，今(25)日晚至明(26)日台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

除了基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報外，明(26)日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也很冷；東半部及桃園以北有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，其他地區、澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣概況：

今晚至明天(26日)強烈大陸冷氣團影響，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中新竹以北及宜蘭有局部10度以下低溫出現的機率，應特別注意保暖，到了白天，北台灣高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到22至24度。

天氣方面，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星飄雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜。

【 #大雨特報 】 東北風影響，今(25)日晚至明(26)日臺北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。 更多資訊詳見本局官網 https://www.cwb.gov.tw/ 更新時間：2023/02/25 21:01:44

報天氣 - 中央氣象局發佈於 2023年2月25日 星期六
ET快訊
鯰魚哥失業暴哭　認了曾想不開
蔡天鳳遭烹煮毀屍　澳門「人肉叉燒包」事件真相成謎
台灣女「大馬被撞」命危　警急尋目擊者
快訊／日本發生「規模6.1強震」！
快訊／張育成4安超大號3分砲！旅外全員安打　中華隊7比1勝桃
「鄉代」自撞死亡　相驗結果出爐
台灣尚勇！中華隊熱身賽球迷破7千　全場應援嗨翻
蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮「蓋黑布鎖鐵鏈」送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

吐司吃不完「4步驟變零食」　蜜糖吐司條＆蒜香吐司條酥到掉渣

獨／桃機董座拍板！前台電老董楊偉甫接任　「曾為303大停電請辭」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創新冠疫情3年來新高　拉不停+4症狀要注意

土耳其震災善款逼近11億！衛福部專戶3／6關帳　已有近20萬筆捐款

星星之火助學計劃啟動　補教業提供130名額弱勢生免費教學

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

吐司吃不完「4步驟變零食」　蜜糖吐司條＆蒜香吐司條酥到掉渣

獨／桃機董座拍板！前台電老董楊偉甫接任　「曾為303大停電請辭」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創新冠疫情3年來新高　拉不停+4症狀要注意

土耳其震災善款逼近11億！衛福部專戶3／6關帳　已有近20萬筆捐款

星星之火助學計劃啟動　補教業提供130名額弱勢生免費教學

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應：並未動工

Suzuki「Swace旅行車」海外上市！換搭1.8升油電　英國開價107萬

旅外全員安打！林岳平盼維持高潮到正式賽

Apple凌晨5點突赴急診室　「空床一堆不能躺」難過嘆：沒有人情味

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

張育成享受「台式應援」開轟　期待明天對兄弟更嗨

選伴侶3大誤區！執著想得到某人喜歡　專家：超不切實際

韓80萬健身網紅酒駕「達吊銷駕照程度」！　親拍片道歉：只是移了車

鯰魚哥失業爆哭「曾想不開」！　認內心脆弱：瞬間什麼都沒了

中華隊明戰中信兄弟！江少慶先發　3連戰有用意

嘉義縣獎勵團客旅遊送百萬　最夯景點台3線曾文水庫遊湖

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

他裝睡「偷看女友素顏」根本換臉！怒求償400萬

AI生成「天菜正妹」寫真曝光　網暈爆：小模要失業了

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

強烈冷氣團來襲！9縣市低溫特報　「1縣市下探6度」

更多熱門

相關新聞

今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

強烈大陸冷氣團發威，今天(2/25)晚上到明天(2/26)清晨是全台最冷的時候。低溫下探9度，寒冷天氣持續到下周一(2/27)清晨，白天過後冷氣團減弱將逐漸回溫，周二高溫可超過20度；下周三(3/1)又有東北季風增強，將影響到下周六(3/4)，迎風面北部、東半部迎飄雨。

強烈冷氣團南襲！今起崩跌降溫至周末　228連假「最佳追雪時間曝」

強烈冷氣團南襲！今起崩跌降溫至周末　228連假「最佳追雪時間曝」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

連假最凍剩11度　1圖秒懂天氣變化

連假最凍剩11度　1圖秒懂天氣變化

關鍵字：

冷氣團氣象雲大雨特報

讀者迴響

熱門新聞

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面