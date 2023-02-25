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今晚到明晨全台最冷！冰凍9度　連假尾聲回暖「下周又有冷空氣」

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▲強烈大陸冷氣團發威，今晚到明天清晨最冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，今天(2/25)晚上到明天(2/26)清晨是全台最冷的時候。低溫下探9度，寒冷天氣持續到下周一(2/27)清晨，白天過後冷氣團減弱將逐漸回溫，周二高溫可超過20度；下周三(3/1)又有東北季風增強，將影響到下周六(3/4)，迎風面北部、東半部迎飄雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明天周日 (2/26)仍受強烈大陸冷氣團影響，會持續到下周一(2/27)清晨，台南以北包括宜蘭，低溫下滑至11到13度，其他地方14到15度，空曠地區會再低1到2度，最低溫下探9度。

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陳伊秀指出，這段時間，中部以北包括宜蘭、花蓮整天偏冷，其他地方早晚冷，最冷時間點可能在今天(2/25)晚上到明天(2/26)清晨，是全台最冷的時候。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

陳伊秀分析，今天晚上到明天上午之前，有一波較淺的水氣，若在溫度和水氣配合下，北台灣2千公尺左右高山可碰碰運氣看有沒有降雪機會，譬如太平山；明天水氣減少，3千公尺以上高山是乾的，反而比較沒有降雪機會。另明天周日北部及東半部有局部短暫雨。

下周一(2/27)白天冷氣團減弱，白天慢慢回溫，陳伊秀表示，明天周日(2/26)北台灣整天高溫只有13到14度，下周一北部回升到17到18度，下周二(2/28)北台灣高溫可回到23度；中部地區明天整天涼，高溫約18到19度，下周一溫度可到22到23度，下周二溫度更高，中部可到24到25度，南台灣以台南為例，明天白天20度左右，下周一回升至20到21度，下周二溫度更上看22到23度。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

降雨部分，下周一至下周三(2/27~3/1)降雨減少，剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，下周三(3/1)東北季風增強，從下周四將影響到下周六(3/2~3/4)，北台灣低溫15度左右，高溫約18到19度，迎風面雲量多，北部及東半部地區有局部局部飄雨，中南部比較不受影響，高溫有24到25度，低溫15到16度。

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