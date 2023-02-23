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更強冷氣團11°C水彈冰台灣！　一張圖看3段式變天「雨10天」

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲更強冷氣團挾雨來襲，明天入夜變天轉冷 。（圖／中央氣象局，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，明天（24日）有新一波冷高壓南下影響台灣，北部、東北部再度轉冷，下午開始明顯降溫，入夜之後北台灣剩下13、14度，其它地區到了25日（周六）才會開始有感變天；降雨方面，北部、東半部降雨增多，其中基隆北海岸雨勢較為持續。今晚9時15分持續針對基隆、新北發布大雨特報。

氣象局預報，明天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，上半天高溫仍有17到20度，下午開始氣溫將明顯下降，到了晚上就會降到13、14度，其他地方還不受影響，早晚低溫在15到19度，白天高溫中部及花蓮約22到25度，其他地方可以來到26至29度，局部地區會更高一些。迎風面降雨增多，北部及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸有局部大雨發生機率，中南部則為多雲到晴。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷空氣一波波，未來10天西晴東雨 。（圖／NCDR）

預計25、26日（周日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫11、12度，其他地方13到15度，北台灣高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到23至25度；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

災害預報士賈新興指出，有一波逼近強烈大陸冷氣團強度的冷空氣南下影響，未來10天西邊晴東邊雨。24至25日桃園以北及宜花東有局部短暫雨，26日至3月1日（下周三）東北角及宜花沿海一帶易有零星短暫雨，2日（下周四）東北季風增強，2至4日（下周六）基隆、北海岸、東北角及宜花東有零星短暫雨。

▼氣象局未來一周天氣預報：

●2/24（五）強烈大陸冷氣團南下，各地漸轉冷－
各地下午起愈晚愈冷，晚歸民眾留意保暖
北部、東半部局部短暫雨
中南部多雲到晴
沿海及各離島下午起風浪明顯增大，體感溫度更低

●2/25～2/26（六～日）強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷－
中部以北、宜花整天寒冷，南部、臺東早晚亦冷
中部以北、宜蘭低溫預估僅11至13度，南部、花東約13、14度
北部、宜蘭高溫僅約15度，整天感受特別寒冷
空曠、近山區平地會更冷，留意低溫特報
馬祖低溫預估僅6、7度、金門9度，非常寒冷，澎湖低溫約13度
北部、東半部局部短暫雨
中南部維持多雲到晴
沿海風強浪大，海邊活動請特別注意安全

●2/27～2/28（一～二） 冷空氣減弱，溫度漸回升－
27日清晨仍偏冷，白天之後逐漸回溫
降雨範圍縮減，東半部及北部山區仍有局部短暫雨
中南部、北部平地為多雲到晴
28日西半部留意局部霧或低雲影響交通

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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