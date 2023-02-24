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強烈冷氣團南襲！今起崩跌降溫至周末　228連假「最佳追雪時間曝」

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲強烈冷氣團報到，今起降溫至周末。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團今(2/24)起南襲，北部、東半部有短暫陣雨，氣溫率先一路下滑，越晚越冷，周末228連假前半段影響顯著，北部、東北部郊區平地低溫下探9到10度，2千公尺以上高山周六(2/25)晚間到周日(2/26)早晨不排除有降雪或下霰機會，下周一(2/27)冷氣團減弱後回溫至下周三，接著又有東北季風南下。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(2/24)起伴隨一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部、東半部陰有短暫陣雨，中南部雲量稍增加，為晴或多雲天氣。氣溫方面將由北往南有較大轉變，預期白天起北部、東北部氣溫將會率先一路下滑，越晚越冷，預估日高溫16到21度、夜低溫漸探至12到14度，而中南部及花東下半天也將會逐漸降溫，白天高溫約22到26度、夜低溫13到18度。

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林孝儒表示，周末為本波冷空氣影響最顯著時段，環境水氣逐漸減少，北部、東半部雖然天氣持續較陰沉且仍有短暫陣雨，但降雨影響會再較今天減緩些，而中南部則為晴時多雲較穩定的天氣，各地氣溫則明顯轉冷，預估北部及東北部全日氣溫11到15度，局部郊區平地再低個1到2度，中部及花蓮地區約12到19度，南部及台東地區約13到25度，北部及東北部全日偏冷，而中南部及花東地區儘管白天氣溫仍有些許回升。

另要留意的是因輻射冷卻所造成的低溫現象，預期西半部沿海空曠或近山平地區都還是有機會出現近10度或10度以下的可能，尤其是周日(2/26)及下周一(2/27)的清晨反應將會最顯著。

▲連假天氣先寒冷後回溫。（圖／氣象局）

▲228連假天氣先寒冷後回溫。（圖／氣象局）

林孝儒指出，下周一、二(2/27~2/28)開始，強烈大陸冷氣團將會逐漸減弱轉偏東風環境，各地氣溫回升，但早晚還是比較涼，西部維持晴時多雲好天氣，不過早晚要留意低雲及霧影響能見度，迎風面東半部則為多雲時陰局部短暫陣雨，類似天氣型態可維持到下周三(3/1)上半天，下半天開始逐漸有一波東北季風南下影響，北部天氣再有些微變化。

林孝儒表示，228連假前期氣溫降幅明顯，務必做好禦寒準備，另北部受冷空氣影響最為顯著，2千公尺以上的高山在周六晚間至周日的早晨是有點機會降至冰點且水氣多的情況下，不排除有短暫固態降水也就是降雪或下霰的可能，提醒前往山區的民眾亦要做好保暖措施。

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