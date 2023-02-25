嘉義打造人氣新景點　蘭潭姊妹亭優化「無敵水景」再現

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著下半學期開學，離畢業的腳步又近了一些， 二二八連假春風和煦，嘉義市有許多充滿魅力及特色的景點與祕境，蘭潭不僅有湖光山色，甫完成優化工程的姊妹亭與小公園環潭步道也將於2月25日正式開放；還有新舊融合的歷史建物，更是文青最喜愛的拍照熱點，歡迎莘莘學子們帶著學士服，來趟說走就走的旅行，留下青春的美好回憶。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市後花園「蘭潭」一直是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉義市觀光旅遊必訪景點之一。市府積極爭取中央預算並編列相關經費，持續優化蘭潭整體環境設施，姊妹亭及小公園周邊整體休憩環境陸續完成改善，並整合步行動線與觀景平台，讓觀景視野通透明亮，重現蘭潭無敵水景。隨著蘭潭水位下降，許多原在水底的設施浮現，如於姊妹亭可觀賞到引水自仁義潭的進水口、小公園環潭步道還可以看到巫家百年古井，都是枯水期限定景象。

張婉芬處長進一步提到，嘉義市還有許多新舊融合且具藝文氣息的景點，十分適合拍攝畢業照。如「嘉義市立美術館」，係由日據時期菸酒公賣局嘉義分局改建而成，建築形式兼具現代建築簡潔風格及面磚大量使用時期的特色，外牆轉角為弧形，是古典建築風格蛻變為現代主義建築風格歷史見證。沿著阿里山林業鐵路來到舊火車英雄戰場「車庫園區」，能近距離觸摸感受退役的各式蒸汽火車、柴油機車、動力客車及客貨車廂，一窺阿里山林業鐵路百年縮影。

此外，「嘉油鐵馬道」昔日為中油舊鐵道、日治時期建造的輸油支線，專門運送燃油停用後，嘉義市政府為了保存舊鐵道珍貴歷史，規劃休閒與運動設施。車道兩側光蠟樹簇擁，形成涼爽的綠色隧道，來趟嘉油鐵馬道自行車之旅，能飽覽鄉村、田園和都市三種不同的景觀，也能與即將畢業同學們一同「加油」。

市府觀光新聞處表示，推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，嘉義市公車路線及即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位都能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，近可暢遊嘉義市各大景點。嘉義市還有全國近10年來「使用滿意度」最高的Youbike租賃系統更供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），絕對是來嘉拍畢業照的最佳夥伴。