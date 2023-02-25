　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義打造人氣新景點　蘭潭姊妹亭優化「無敵水景」再現

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著下半學期開學，離畢業的腳步又近了一些， 二二八連假春風和煦，嘉義市有許多充滿魅力及特色的景點與祕境，蘭潭不僅有湖光山色，甫完成優化工程的姊妹亭與小公園環潭步道也將於2月25日正式開放；還有新舊融合的歷史建物，更是文青最喜愛的拍照熱點，歡迎莘莘學子們帶著學士服，來趟說走就走的旅行，留下青春的美好回憶。

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市後花園「蘭潭」一直是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉義市觀光旅遊必訪景點之一。市府積極爭取中央預算並編列相關經費，持續優化蘭潭整體環境設施，姊妹亭及小公園周邊整體休憩環境陸續完成改善，並整合步行動線與觀景平台，讓觀景視野通透明亮，重現蘭潭無敵水景。隨著蘭潭水位下降，許多原在水底的設施浮現，如於姊妹亭可觀賞到引水自仁義潭的進水口、小公園環潭步道還可以看到巫家百年古井，都是枯水期限定景象。

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步提到，嘉義市還有許多新舊融合且具藝文氣息的景點，十分適合拍攝畢業照。如「嘉義市立美術館」，係由日據時期菸酒公賣局嘉義分局改建而成，建築形式兼具現代建築簡潔風格及面磚大量使用時期的特色，外牆轉角為弧形，是古典建築風格蛻變為現代主義建築風格歷史見證。沿著阿里山林業鐵路來到舊火車英雄戰場「車庫園區」，能近距離觸摸感受退役的各式蒸汽火車、柴油機車、動力客車及客貨車廂，一窺阿里山林業鐵路百年縮影。

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，「嘉油鐵馬道」昔日為中油舊鐵道、日治時期建造的輸油支線，專門運送燃油停用後，嘉義市政府為了保存舊鐵道珍貴歷史，規劃休閒與運動設施。車道兩側光蠟樹簇擁，形成涼爽的綠色隧道，來趟嘉油鐵馬道自行車之旅，能飽覽鄉村、田園和都市三種不同的景觀，也能與即將畢業同學們一同「加油」。

▲▼ 蘭潭姊妹亭重現「無敵水景」 來嘉輕旅行拍畢業照正夯 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處表示，推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，嘉義市公車路線及即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位都能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，近可暢遊嘉義市各大景點。嘉義市還有全國近10年來「使用滿意度」最高的Youbike租賃系統更供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），絕對是來嘉拍畢業照的最佳夥伴。

ET快訊
Live／桃猿送禮後讓中華隊滿壘中計！　中華隊2比0領先
年薪140萬！準人夫「這樣買房穩了」　全場見2字嘆：很危險
上周16.5萬人腹瀉就醫！　拉不停+4症狀要注意
獨／桃機董座出爐！　「曾為303大停電請辭」
Live／中華隊首度「開門」熱身賽　看ETtoday直播抽獎
曾住遭分屍名媛「同間房」！　男星徹夜噩夢見兇手
連假爆冷！急診心肌梗塞增2成　護心保暖3招必看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

台南88槍案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」　手機就可繳納規費

鄭文燦視察曾文水庫　允諾推動2023南部供水抗旱計畫

世和電廠永續經營太陽能　2023年擬為地球減碳6066噸

228連假國道機動服務站推「大小紅班馬」　大小朋友都搶拍！

南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動　上百民眾到場求職

嘉義打造人氣新景點　蘭潭姊妹亭優化「無敵水景」再現

國道第三大隊因應228假期　交通疏導、分流路線建議一次看

全台首創！花蓮慈院台鐵行動車站啟用 　每週3天專人服務

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

台南88槍案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

桃園市政府增設「商業e速辦櫃臺」　手機就可繳納規費

鄭文燦視察曾文水庫　允諾推動2023南部供水抗旱計畫

世和電廠永續經營太陽能　2023年擬為地球減碳6066噸

228連假國道機動服務站推「大小紅班馬」　大小朋友都搶拍！

南投縣政府舉辦草屯銀髮徵才活動　上百民眾到場求職

嘉義打造人氣新景點　蘭潭姊妹亭優化「無敵水景」再現

國道第三大隊因應228假期　交通疏導、分流路線建議一次看

全台首創！花蓮慈院台鐵行動車站啟用 　每週3天專人服務

NCT等7年終於宣布「結束無限擴張」！　SM承諾：東京分隊後不再增加

蔡依林「腰線全都露」現身米蘭時裝周，颯氣性感堪稱女王等級

台中首例跟騷法判刑！熟女狂追帥醫師5年　法官判罰2萬

直播／桃猿送禮後讓中華隊滿壘中計！林子崴連飆2K解危

房東崩潰！回收出租房驚見超慘屋況　吊扇灰塵太驚人

細故口角竟持西瓜刀猛砍血濺如注　莽男認錯下場出爐

患者肚痛！一照「扭曲白蟲」狂蠕　醫嚇傻：感覺全身還癢癢的

金門「9級陣風」巨樹連根拔起　助長雜草火警燃燒1600平方米

台南88槍案要犯遣返回台　台南藍綠齊聲查明真相

「永幸CP」狂灑糖！約定吵架就要接吻30秒　甜到觀眾手腳捲曲

地方熱門新聞

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

228到遊樂園！這裏全民春遊499元、12歲以下只要99元

1200票證補助不含機捷　桃市交通局開炮

雲林慶祝馬鈴薯節　預計3千人同行「2023馬鈴薯成名之路」

民眾感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

迎228連假！張麗善現勘草嶺櫻花區　邀民眾感受盛開美景　

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

兔子…等可愛動物　桃園動保處3/8開放領養

《海岸村恰恰恰》台東版真實展開

勞發署微創貸款最高可貸200萬！

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

台南中西區觀亭街發生民宅火警

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

更多熱門

相關新聞

嘉義市蘭潭湖光山色宛如後花園　

嘉義市蘭潭湖光山色宛如後花園　

嘉義市除了市立美術館、檜意森活村等市區知名景點，不愛摩肩擦踵的民眾，不妨前往嘉義市的後花園「蘭潭」，享受遠離喧囂的湖光山色。返鄉的「嘉」人們將會驚喜發現，記憶中陪伴長大的蘭潭，遊憩景色更加豐富多元。

關鍵字：

嘉義市蘭潭

讀者迴響

熱門新聞

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

名媛分屍案「前夫落網」　搭船前被警攔截

碎屍名媛煮熟慘死「懸賞780萬緝凶是2大咖」！

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面