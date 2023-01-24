嘉義市蘭潭交通動線佳　湖光山色宛如後花園　

▲▼ 嘉義市蘭潭湖光山色舒暢身心，適合連假出遊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市除了市立美術館、檜意森活村等市區知名景點，不愛摩肩擦踵的民眾，不妨前往嘉義市的後花園「蘭潭」，享受遠離喧囂的湖光山色。返鄉的「嘉」人們將會驚喜發現，記憶中陪伴長大的蘭潭，遊憩景色更加豐富多元。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，近年來市府積極爭取中央預算，陸續整建包括環潭步道、人行道、停車空間及公廁等，希望提供遊客更貼心舒適的遊憩環境；同時也優化月影潭心、音樂噴泉以及姊妹亭等景點，透過光環境的營造，為入夜後的蘭潭更添絢麗，遊客不論何時來，都可看到蘭潭不同的美。

張婉芬進一步表示，蘭潭位於嘉義市東郊山仔頂，自行開車的遊客可自國道三號中埔交流道下，往蘭潭水庫方向約10分鐘車程即可抵達。沒有交通工具的朋友，嘉義市也有便利的市區低底盤電動公車或YouBike2.0公共自行車、電輔車可供租借。民眾持電子票證可免費搭乘市區公車，公共自行車前30分鐘免費，電輔車則補貼10元，優惠持續到112年6月30日止，暢遊蘭潭So easy。

市府貼心在公車站附近闢設停車空間，民眾無論是自行駕車或搭乘市區公車—光林我嘉線（黃線），都可從公車站展開旅程，順著全新完工的人行道前往泛月橋眺望蘭潭美景。經過蘭潭大壩，隨之映入眼簾的是知名藝術家王文志老師創作的「月影潭心」地景藝術，以及嘉義八景之一的「蘭潭泛月」，遊客可在此駐足休息。一旁造型獨特的公廁周遭還有新春應景的杜鵑、繁星花、繡球花、長壽花、一串紅、矮牽牛、萬壽菊、孔雀菊、鼠尾草及薰衣草盛放，將蘭潭周邊妝點得五彩繽紛，也是網美不容錯過的絕佳取景點。

市府觀光新聞處也建議，時間較充裕的旅客不妨拿出悠遊卡嗶一下，租借YouBike順著環潭公路，前往根公園、小公園，在親水休憩平台稍作休息，享受涼風徐徐的快感。熱愛步道健行的朋友，沿著環潭步道可探訪民國初年生活於蘭潭周邊巫家磚瓦古厝遺跡，想像先民的生活點滴，或是前往鎮德宮挑戰蘭潭後山步道。蘭潭後山步道海拔介於80~150公尺之間，整體高度不高，地形卻非常多變，有平緩的原始土徑、碎石步道、也有天梯般爬升265階的木棧道與石板階梯，一路可以吸收滿滿的芬多精，走一遭身心都舒暢。

嘉義市小而美，小而巧，蘭潭更是距離市區最近的戶外遊憩好去處，交通方便，有山又有水，能當網美拍美照，也能上山趴趴造，嘉義市政府歡迎全國各地的遊客與返鄉游子，利用春節期間回嘉走走，來嘉看看。