連3起車禍回堵最長7公里！還有一波車潮　下半天「國道5大地雷」曝

▲今上午5時7分國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

228連假首日湧現大量出遊車潮，國道不平靜，上午連3起重大車禍，回堵最長造成7公里，高公局預判下午還有一波車潮，國道下午有5大地雷路段。

今日（2/25）為和平連續假期第1日，截至12時，國道車多路段為國1北向圓山至高架汐止端、國3南向田寮至燕巢系統、國6東向霧峰系統至舊正、國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車正常。

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國道今上午也發生多起事故，清晨5時7分於國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故，其中1聯結車翻覆，另1聯結車衝出邊坡，造成主線封閉管制，於10時41分排除；8時18分於國3南向292.9公里蘭潭隧道內發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於8時40分排除，造成後方車流回堵4公里。

上午9時53分於國3南向370.1公里處發生3輛小客車追撞事故，其中1小客車翻覆，占用內側及中間車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵7公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判下午還有一波車潮，今日下午國道仍有5大地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議，國5南向用路人儘量於下午17時後出發，節省寶貴時間。