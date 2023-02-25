　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連3起車禍回堵最長7公里！還有一波車潮　下半天「國道5大地雷」曝

▲▼今上午5時7分國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故。（圖／高公局）

▲今上午5時7分國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

228連假首日湧現大量出遊車潮，國道不平靜，上午連3起重大車禍，回堵最長造成7公里，高公局預判下午還有一波車潮，國道下午有5大地雷路段。

今日（2/25）為和平連續假期第1日，截至12時，國道車多路段為國1北向圓山至高架汐止端、國3南向田寮至燕巢系統、國6東向霧峰系統至舊正、國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道今上午也發生多起事故，清晨5時7分於國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故，其中1聯結車翻覆，另1聯結車衝出邊坡，造成主線封閉管制，於10時41分排除；8時18分於國3南向292.9公里蘭潭隧道內發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於8時40分排除，造成後方車流回堵4公里。

上午9時53分於國3南向370.1公里處發生3輛小客車追撞事故，其中1小客車翻覆，占用內側及中間車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵7公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判下午還有一波車潮，今日下午國道仍有5大地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議，國5南向用路人儘量於下午17時後出發，節省寶貴時間。

ET快訊
大學校園全面禁菸！　撤除所有吸菸區
名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍
迪麗熱巴瘋傳懷孕！　機場新照「真實身材現形」
新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民要戴2層口罩
聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！
請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死了
奇蹟女孩罹癌截肢二度復發　學測54級分可望錄取台大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長視察桃機通關　

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

連3起車禍回堵最長7公里！還有一波車潮　下半天「國道5大地雷」曝

降雨亂連假首日！北部3縣市大雨特報　警戒區出爐

請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死、2女成殘缺

醫院也缺藥！34項清單曝「部分無法取代」　抗凝血劑年後已斷貨

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

高鐵2個月連5起「集電弓自動下降」　都在苗栗！王國材曝調查方向

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長視察桃機通關　

「生到兒子為止！」人妻不甩婆婆…生2女兒就封肚　私下見1幕傻了

連3起車禍回堵最長7公里！還有一波車潮　下半天「國道5大地雷」曝

降雨亂連假首日！北部3縣市大雨特報　警戒區出爐

請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死、2女成殘缺

醫院也缺藥！34項清單曝「部分無法取代」　抗凝血劑年後已斷貨

為何老是遇到渣男？「吸渣」面相揭曉　不想心碎可戴瞳孔放大片

百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

高鐵2個月連5起「集電弓自動下降」　都在苗栗！王國材曝調查方向

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

《魷魚2》7月開拍！導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」

古巴感謝提前來台熱身賽　教頭稱讚台灣球風

228連假交通疏導車潮湧　東警分局長熱咖啡暖警心

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

林俊傑北美開唱病倒險失聲「滿桌藥物照曝光」　經紀公司親揭現況

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

蔡依林「見面第一句話逼哭她」！莫莉激動落淚全被拍：等了21年

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

她曝好市多地毯超狂新用途　釣出一堆同好

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

網美嘗試女女野砲　竟衝全聯買「這根」

AI生成「天菜正妹」寫真曝光　網暈爆：小模要失業了

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

陸人放乖乖「求別當機」　卻吃了它

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

丹丹漢堡紅在哪　老饕曝1稱霸關鍵

更多熱門

相關新聞

國3田寮段「自撞護欄」　後車急煞追撞

國3田寮段「自撞護欄」　後車急煞追撞

228連假第一天，25日上午9時53分國道3號南向370.2公里高雄田寮路段，發生3部車輛追撞車禍，事故占用中間及內側車道，後方車流回堵約5公里，事故原因為第一輛車自撞護欄，後車急煞導致追撞，其中一名男子受到輕傷、送醫救治，所幸3輛車上人員都沒有大礙，詳細肇事責任仍待調查釐清。

車禍頻傳！國道多路段塞爆回堵　國旅湧現「交通量增8%」

車禍頻傳！國道多路段塞爆回堵　國旅湧現「交通量增8%」

出遊注意！今3地迎降雨　低溫探10度「228連假回暖時間曝」

出遊注意！今3地迎降雨　低溫探10度「228連假回暖時間曝」

228連假首日！景點湧現車潮　19處省公路地雷路段出爐

228連假首日！景點湧現車潮　19處省公路地雷路段出爐

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

228連假開跑！台鐵加開119班加班車　「全線疏運377.4萬人」

關鍵字：

228連假225國道高公局易塞國5

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面