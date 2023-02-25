超萌「小小紅斑馬」出沒　國道限定！還有警察葛格幫開道

▲關西服務區賣場內的「小小紅斑馬」吸引小朋友排隊體驗。（圖／國道第六大隊竹林分隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

今年228和平紀念日共有4天連續假期，許多民眾也藉此計畫長途旅行，國道公路警察局第六大隊為維護民眾用路安全及提供更完善的服務，於關西服務區設有「機動服務站」，除了機動待命、就近處理外，還搬出神秘法寶「小小紅斑馬」，如果家長剛好帶著寶貝經過關西服務區稍作休息，也可帶著寶貝們來體驗駕駛「小小紅斑馬」。

國道警第六大隊竹林小隊表示，4天連假中員警以巡守合一的方式，於服務區內守望點，提供返鄉、出遊民眾更便捷的服務，此外，紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。

▲「小小紅斑馬」只有在228四天連假中出沒，小朋友見到都為之瘋狂。

為了服務民眾，幫長途旅行的爸媽安撫一下車上寶貝，竹林分隊特別搬出隊上限定珍藏「小小紅斑馬」，「小小紅斑馬」是紅斑馬造型的電動小車，每一分隊僅有一台，只有特殊場合才會亮相，是隊上的祕密武器，小朋友們看到「小小紅斑馬」興奮不已。

竹林分隊也特別提醒，「小小紅斑馬」因要充電，每日行駛時間有限，分別為上午10時-下午2點、由竹林分隊提供，下午2點-晚上6點、由龍潭分隊提供，如果剛好在時間內經過，記得帶家中寶貝來體驗。