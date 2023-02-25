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車禍頻傳！國道多路段塞爆回堵　國旅湧現「交通量增8%」

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故，造成2人受傷送醫，國道警察第四大隊指出，目前封閉國道1號南嘉義系統至新營交流道，排除交通障礙中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228連假首日國道1號南下285K即傳重大車禍事故。（圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(2/25)連假首日國道多路段塞爆，其中國5南下南港到石碇、國1湖口到竹北、彰化，國3草屯到服務區等多處路段超塞，國2大湳到鶯歌系統，由於今天交通量比去年增加8%，加上上午國道多起車禍，導致出現回堵。

今日上午5時7分於國1南向285.1公里發生2聯結車及1小客車追撞，聯結車一翻覆、一衝出邊坡，造成主線管制封閉，高公局已成立緊急應變小組進行處理，交通部長王國材今前往高公局北區交控中心視察時表示，228連假首日比以前同期交通量增加8%，疫情趨緩，很多人出遊，不過今路況有發生狀況，新營到新營服務區間發生兩個大貨車追撞，兩個駕駛受傷，也波及一台小汽車，呼籲假期使用高速公路要保持安全距離，不要疲勞駕駛。

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王國材表示，高公局上午已經出動大型拖吊車，該路段有3個車道，上午10點先恢復兩車道，10點半3個車道都會恢復。

▲▼交通部長王國材。（圖／交通部）

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

根據高公局即時路況顯示，截至上午10時許，國1南下湖口到竹北、彰化系統到彰化、北斗到西螺服務區，國1北上豐原到台中系統、台中到大雅、新營到新營服務區等路段都出現塞車。

另國3南下烏日到霧峰、草屯到南投服務區、關廟服務區到田寮，國3北上柳營到東山服務區、木柵到新店，國5南下南港到石碇、國2大湳到鶯歌系統、國10仁武到燕巢系統等路段也都塞了，其中國2大湳到鶯歌系統一度紫爆。

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