這地方要發錢了！調整「幼兒教育補助金」　符合資格領3000元

▲竹北市公所針對3至6歲幼兒教育補助金進行發放落差調整。（示意圖／CFP）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市幼兒教育補助金發放，符合資格幼兒每年可領3000元，惟自111年1月1日起實施發放之補助金，因新舊要點發放補助基準日不同，產生領取歲數落差一年度，市公所對此提出補助金實施要點補充規定，以維護照顧市民福祉；凡年滿3至6足歲幼兒，於基準日前設籍竹北市滿2年且繼續居住者，即可請領補助，申請期限至今年12月29日止。

竹北市長鄭朝方表示，幼兒教育補助金發放，過去皆委託里鄰長分送通知單，並每年由家長依排定日期分流至現場領取，市公所為提升便民服務，去年起改採申請制及匯款方式，節省民眾時間及臨櫃辦理次數。

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▲每名幼兒可領3000元，即日起開放申請，最快7月底發放。 （圖／竹北市公所提供）

過去補助基準日為每年1月1日，發放對象為符合前一年度設籍規定之幼童，但因新舊制規定基準日不同，產生領取一年度之落差，造成實際年齡4至7歲幼童領取時困擾，對此公所多次研議並重新編列預算，特訂定補充規定；111年起補助基準日改以幼兒出生日為基準，即日起至12月29日受理申請。家中有104至107年次幼兒之家長，若符合設籍標準，即可請領3000元補助。

竹北市長鄭朝方表示，市公所將持續各項市民福祉政策，同時提醒民眾申請補助前備妥戶口名簿（需具詳細記事）或3個月內戶籍謄本（列印之電子戶籍謄本亦可）、父母雙方身分證及印章、父或母或幼兒本人之郵局存摺封面影本，至公所社會課11號櫃台辦理；若去年已臨櫃申辦過則不需重覆辦理，符合規定者將於7月底前發放，詳情可電洽社會課03-55159919分機159。