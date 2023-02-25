出遊注意！今3地迎降雨　低溫探10度「228連假回暖時間曝」

▲228連假後段半天氣將回暖，高溫可回到20度。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假開跑，冷氣團持續發威，今(2/25)晨低溫下探10度，今明兩天北海岸、大台北山區、宜蘭等地為降雨影響最多，強冷空氣影響持續到下周一(2/27)清晨，低溫可能低於10度；連假後半段將逐步回暖，下周二(2/28)可回到20度高溫，下周三過後再迎一波東北季風。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩天(2/25~2/26)強烈大陸冷氣團將持續影響，北部、東半部為陰沉天氣，並以北海岸、大台北山區、宜蘭等地為降雨影響最多的區域，陸陸續續都有些短暫陣雨，但雨勢都不會到太大，中部多雲時陰，南部多雲時晴。

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氣溫方面，預估北部及東北部全日氣溫僅有11到15度、中部及花蓮地區12到19度、南部及台東13到25度；北部及東北部全日偏冷，中南部及花東白天氣溫雖有些回升，但日夜溫差比較大，期間一路到下周一(2/27)清晨，西北部空曠地區及東北部郊區甚至是花東縱谷，有機會出現近10度或以下低溫。

▲228連假與未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

林孝儒提醒，另一方面需留意的是周六(2/25)晚間至周日(2/26)早晨，預期北部2千公尺以上山區低溫探至冰點且水氣也較多，不排除有一些機會發生短暫的降雪或冰霰現象，要做好禦寒準備，且這2天台灣附近環境風速都偏強，各地風浪也會較大。

林孝儒表示，下周一、二(2/27~2/28)也就是連假後半段，強烈大陸冷氣團將會減弱轉偏東風環境，迎風面東部仍有些短暫陣雨，西部則較晴朗，不過早晚有低雲或霧影響。各地氣溫會逐日回升，甚至下周二(2/28)各地高溫普遍回到20度以上，但早晚偏涼，夜低溫約14到18度左右。

不過下周三至下周末預期台灣附近以東北季風影響為主，林孝儒表示，南下冷空氣相比這波冷氣團弱了許多，環境水氣也不會到很多，預期中南部大概都是較穩定無降雨，北部及東半部則是雲量偏多有些地形降雨的天氣型態，總體而言，白天氣溫都還算舒適，夜晚清晨體感仍會有些涼意。