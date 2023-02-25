228連假首日！景點湧現車潮　19處省公路地雷路段出爐

▲今連假首日，19處省公路易塞。（資料圖／公路總局第一區養護工程處）

記者李姿慧／台北報導

今天(2月25日)是228連假首日，公路總局預測19處省公路易塞，呼籲民眾多利用公共運輸。

公路總局今(25)日預估將有19處省道主要幹道及部分景點路段將陸續湧現返鄉及出遊車潮，包括北部地區台2線萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台9甲線新店~烏來路段、台61線鳳鼻~香山路段，中部地區台61線竹南、台61線中彰大橋路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線麻里巴橋路段，及東部地區台9線蘇花路廊、台9線礁溪路段。

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部分銜接國道路段，包括台64線國3中和交流道、台65國3土城交流道、台74線台中環線接國3、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道路段，預估也會出現車多情形。

公路總局表示，民眾可多搭乘公共運輸，透過縮短行車時間提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊雙向將於今日5-17時、26日7-11時、27日14-18時及28日12-20時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，減少隧道路段出現客貨併排行駛之情形。