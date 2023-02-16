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訓狗「才藝」巴頭+腳踹+水管抽　歐告眼神現恐懼！民眾火大檢舉

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲劉姓飼主訓練犬隻，遭目擊者拍下過程向新竹縣家畜防治所檢舉。（圖／邵柏虎提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓飼主長期將大黑狗關在籠內，讓牠與土黃色母狗交配後生下兩隻小黑狗，因劉姓飼主以不當管教的方式反覆訓練狗狗們才藝，甚至在街坊鄰居來時還展現成果，有民眾看不下去，拿出飼主粗暴訓犬的影片向新竹縣家畜防治所檢舉。

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長邵柏森虎說，熱心民眾一共提供19段狗狗受虐的影片，影片中飼主訓練狗咬東西，例如寶特瓶、筷子或是童軍繩，如果狗不聽話，或掉下來，就會被飼主以手或水管抽打、踹頭，並強扯鐵鍊將狗拉回來繼續學習。

除了手打腳踹外，飼主也以童軍繩繞過狗嘴綁著，再繞過脖子吊起來，飼主則在一旁欣賞狗狗前腳浮空的樣子，影片中還有對狗沖水的畫面，甚至將狗頭強壓進水桶作狀淹死牠。

可能長期不當管教，其中一段影片中，狗狗看到飼主拿童軍繩在空中揮舞，竟嚇到趴在地上哀嚎，眼神中透露出恐懼，令人非常不捨。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲▼劉姓飼主對狗狗拳打腳踢，被檢舉到家畜防治所。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

邵柏虎帶著19段影片向新竹縣家畜防治所檢舉，防治所立即帶員前往現場突擊。新竹縣家畜疾病防治所表示，人員現場發現劉姓飼主飼有3隻黑犬，未看到有明顯外傷，且能維持正常生理狀態，因此尚未構成動保法中虐待動物情事，但3隻黑犬並未辦理寵物登記及絕育，為釐清相關責任，家畜所已限期10日內至所說明及完成犬隻寵登、絕育。

劉姓飼主也在8天後帶著3隻黑犬前往寵登、節育。他表示，自己只是在訓練狗，並非虐待，影片中的黃狗已經送給友人飼養。為了確定黃狗流向，家畜所並要求劉姓飼主限期內帶回黃犬至家畜所報到，今(16)日飼主已帶回黃犬至家畜所完成寵登與節育。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲▼3隻黑狗居住環境惡劣，喝著長青苔水桶中的水。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

家畜所依動保法中未寵登、未節育對劉姓飼主開罰3000元及5萬元罰緩，至於虐待部分因尚未構成，先以口頭告誡一次，後續若繼續造成犬隻傷害，將依動保法第30條規定，最重可處7萬5千元。

對於這樣的開罰結果邵柏虎則不以為然，他認為台灣的動保法尚未完善，明明影片中劉姓飼主或打或踹，或以物品懲罰狗狗，卻因目前動保法限制，只要不打出外傷來就與虐待化不上等號，難怪每天一堆棄養、不當飼養、虐待動物，呼籲中央必須重視此嚴重問題，不要只是選前出來抱抱動物、作作秀，或許能夠騙得了一般民眾，但對於他們這種長期救援、處理悲傷動物的第一線人員來說，只能痛心。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲▼動保所人員至現場時，還看到影片中用來懲罰狗狗的水管、童軍繩。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

▲▼3隻黑狗已於上周前往家畜所進行寵登及節育，同時人員告誡飼主，若不當飼養造成狗狗受傷，會依法開罰。

▲訓練狗狗「表演才藝」　飼主巴頭腳踹甩水管！民眾氣炸。（圖／邵柏虎提供）

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