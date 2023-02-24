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社會 社會焦點 保障人權

弱女慘遭電擊爆打性侵！還差點被賣到泰國　無良5男女下場曝

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市警局去年偵辦一起行車暴力案，意外查獲人蛇販賣案。　（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹一名20歲女子因為感情糾紛遭前男友設局被逼簽本票，之後無力清償遭強押擄走，囚禁期間被這群蛇鼠一窩的無良狂徒再逼簽本票、電擊虐待、數次毆打、多次性侵，最後還要以40萬的價格將她賣至泰國，直到警方因一起暴力行車糾紛上門拘提時，整起事件才曝了光，女子撿回一條命。

被害女的42歲陳姓前男友因感情糾紛，夥同40歲程男於2022年8月3日晚間7時許，逼她簽下50萬元本票。因無力償債，於是程男、31歲張女、33歲何男、28歲毋男、30歲葛男竟以喪盡天良的方式將被害女榨盡殘餘價值。

▲友介紹赴泰工作！輕障女被囚6天　掃把皮鞭凌虐...「空運前」獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲被害女因感情糾紛遭前男友設局，經歷一個多星期的囚禁惡夢。

張女先在8月5日下午以程男名義租車，一行人逼迫被害女上車，將她載到張女租屋處拘禁，期間又陸續逼她簽下共50萬元本票，並走搶走手機、切斷對外聯繫的方式，用電擊棒、空氣槍等物攻擊被害女，甚至輪流性侵她。

張女又計畫以40萬價格欲將被害女賣至泰國，一路將女子押往戶政事務所、旅行社等地，辦理人別確認、申辦護照等出境手續，張女、何男、葛男再押她去診所打新冠疫苗，補辦疫苗接種小黃卡。

15日下午3時許，張女開車載何男、葛男等人，途經新竹市光復路一段、慈雲路口，3人與一名鄭姓大貨車駕駛發生行車糾紛，3人囂張氣盛、心有不甘，何男先在光復路一段、埔頂路口持空氣槍朝鄭男車窗連開2槍，葛男則拿著棍棒敲破對方後照鏡。

警方獲報這起行車糾紛後展開專案調查，上門搜索、拘提時，才在3人租屋處發現被囚禁的被害女，整起事件才曝了光。

檢察官翁旭輝指揮調查本案，經提公訴請求法院從重量刑，由公訴檢察官沈郁智到庭詰問、論告、辯論，新竹地院近日審判終結，以被告9人犯罪事證明確，全數判決有罪。其中，涉及強制買賣人口未遂之張女等5人，法院認所犯屬危害社會治安重大、情節嚴重之犯罪類型，分別判處有期徒刑3年4月至4年6月不等，另毋男尚犯強制性交罪，與所犯強制買賣人口未遂罪，則經法院判處應執行有期徒刑7年6月。

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