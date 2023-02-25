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來台自由行給5千元！衝刺600萬國際旅客　交長視察桃機通關　

▲▼交通部長王國材視察桃園機場通關及迎接國際旅客準備。（圖／桃機）

▲交通部長王國材視察桃園機場通關及迎接國際旅客相關準備。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

為衝刺今(112)年觀光旅客600萬人次目標，未來來台自由行旅客每人發5千元消費金，交通部長王國材今(2/25)前往視察旅客通關作業，以及未來5千觀光消費金抽獎作業，王國材要求觀光局盡早準備並加強海外行銷。

交通部長王國材今（25）日228連續假期第一天前往桃園國際機場視察旅客通關作業及疏運情形，也視察桃園機場一、二航廈入境大廳觀光局旅客服務中心提供的兌換抽獎券活動，讓來台自由行旅客有機會抽到5,000元觀光消費金，包括電子票證或旅宿折價券，吸引自由行旅客在台消費，帶動經濟效益。

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王國材強調，移民署目前已經有無紙化，讓外國旅客在入境之前就可以線上填寫，未來也希望海關作業盡量朝無紙化邁進，提升整體通關效率。

王國材指出，桃園國際機場是我國最重要的機場，通關作業攸關旅客對於國門的第一印象，應善加運用大數據預報分析、智慧化技術，持續優化通關效率與服務體驗。

根據統計，今年1月來台旅客約25萬人次，已達成原訂約23萬人次目標，接續觀光局推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，王國材也要求機場公司與防檢局、疾病管制署、移民署、關務署、航警局等CIQS單位密切合作，備足服務能量，持續提供旅客安全、便捷的通關服務。

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王國材桃機國際旅客600萬自由行5千通關觀光局民航局交通部

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