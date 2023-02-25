謝國樑怨通勤月票只跟直轄市談　王國材尷尬「我跟他比較不熟」

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

行政院拍板疫後特別條例預算，交通部補助200億元推通勤月票，目標7月上路，若縣市政府6月底前完成建置，交通部將擴大補助全額建置費用，不過基隆市長謝國樑抱怨交通部長王國材只和直轄市談，王國材今(2/25)回應，跟謝比較不熟，上午已要到謝市長電話，將與他聯絡。

交通部補助200億元推動通勤月票，其中票差補助直轄市5成、非直轄市7成5，台鐵和國道客運補助9成，地方交通運具票證系統建置補助直轄市5成、非直轄市7成5、台鐵和國道客運全額補助。

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日前北北基桃聯手呼籲中央全額補助台鐵和國道客運票價差額，交通部長王國材昨晚拍板，為鼓勵地方政府積極推動拼7月上路，若6月底完成系統建置，將全額補助地方運具票證系統建置費用。

不過基隆市長謝國樑則抱怨王國材只與直轄市談，希望也能直接與基隆市溝通。王國材今視察高公局北區交控中心受訪時被問及此事時表示，有時候會碰到縣市首長，會談些狀況，他與謝國樑市長比較不熟，上午已經要到電話，會跟謝市長聯絡。

針對中央補助部分，王國財指出，目前設定7月要啟動通勤月票，有關各個運具票證系統修改，台鐵跟國道客運屬交通部所管，因此建置費由交通部負責，地方運具很多，包括公車、公共自行車、捷運等，須請地方政府協助修改系統，本來規劃建置費直轄市出5成，非直轄市7成5，未來將用鼓勵方式，地方政府6月底將系統改好，若7月通勤月票如期上路，地方運具建置費用也將由中央來出，總數約3億元，通勤月票是民眾很期待的政策，盼中央和地方一起努力。