高鐵2個月連5起「集電弓自動下降」　都在苗栗！王國材曝調查方向

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

高鐵近2個月內密集發生5起集電弓異常事件，列車經過苗栗隧道群就發生自動降弓，導致列車失去電力，被迫暫停，交通部長王國材今受訪時表示，該5起剛好都在新竹、苗栗隧道群，可能是側壓風壓很大，但為何集電弓會自動下降，是設備老舊或其他問題，高鐵正尋求日本原廠了解中。

高鐵2月23日晚間T249列車發生集電弓自動下降事件，列車一度臨停於新竹站至苗栗站間東線，後方1列車也被迫停車。此外，高鐵2月9日中午12時53分也曾發生825車次行經苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓，3列車在苗栗臨時停車。2月11日上午7時08分，一列803車次行經苗栗路段時，同樣出現列車集電弓異常降弓。

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2月20日高鐵一列624車次同樣行經苗栗路段也發生集電弓自動下降情況，列車延誤。而高鐵1月25日大年初三也曾發生過集電弓自動下降異常，同樣也是行經苗栗路段就異常。累計今年已發生5起。

交通部長王國材今(2/25)視察高公局北區交控中心被媒體問及此事時表示，這部分交通部鐵道局也進行調查中，今年發生5次剛好都在新竹苗栗隧道群，有的從短隧道出來要進入另一個隧道，就發生自動降弓，可能側壓風壓很大，但為何讓集電弓自動下降，高鐵現在已請日本原廠川崎進行了解，到底是設備老舊還是其他問題，這部分他也很關心，也打給高鐵高層過，高鐵公司正在積極處理中。