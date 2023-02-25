29條國道客運路線調漲「5到20元」　王國材：尊重核定範圍內調整

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

擋不住成本飆漲，統聯客運今凌晨公告兩階段調整票價，3月6日起10條國道客運率先調漲，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%。交通部長王國材今受訪時表示，國道客運漲價在核定票價範圍內，尊重客運調整空間。

受到駕駛缺員、各類物價、油價及基本工資上漲等因素影響，統聯客運將兩階段調整票價，3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度在5到20元內，漲幅1%~8%，調整後票價仍在主管機關107年核定票價範圍內。

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其中3月6日起，台北-台南優惠時段自430元調漲為450元，漲幅5%，原價時段將從480元漲為500元，漲幅4%；台中到台南優惠自250元漲到270元，漲幅8%，原價時段從270元漲到290元，漲幅7%。4月7日起，台北到西港優惠時段從460漲至465元，原價時段從460元漲至465元，漲幅皆是1%；南港到花蓮優惠時段將從290元漲到310元，漲幅7%，原價時段從320元漲到340元，漲幅6%。

交通部長王國材今上午前往高公局北區交控中心視察疏運受訪時表示，國道客運漲價都在核定票價內，未達上限，過往業者用優惠方式給乘客，尊重客運業者的調整空間，因不涉及費率上限調漲，國道客運客源以地區通勤為主，還有日常觀光，就按照政策來執行。