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山頂竟是私人土地？　一次解答關於「日本富士山」的3個小知識

▲▼日本富士山。（圖／CFP）

▲日本富士山。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本著名觀光景點「富士山」早已成為代表日本的精神象徵之一，更被列入世界文化遺產中，每年吸引大批國內外觀光客前往朝聖。不過關於富士山還有幾個鮮為人知的小知識，包含富士山頂其實是私人土地？富士山到底屬於哪個縣？它為何是世界「文化」遺產而非「自然」遺產？

富士山頂其實是私人土地？

富士山19世紀60年代時本屬於日本皇族，但明治維新後富士山便被德川家康家族佔有。接著德川家族又將富士山3360公尺以上的土地，全部都捐給「富士山本宮淺間大社」直到20世紀初。

雖然富士山後來曾收歸國家所有，但在2004年，日本政府又重新將富士山3360公尺以上的土地還給淺間神社。至此，富士山也正式成為了市宮町淺間神社的私人所有地，但日本政府為了維持這座山的完整開放，每天都會繳交龐大的「租用金」給神社，讓觀光客可以持續上山觀光。

▲▼富士山本宮淺間大社。（圖／翻攝自日本國家旅遊局）

▲富士山本宮淺間大社。（圖／翻攝自日本國家旅遊局）

富士山到底屬於哪個縣？

日本媒體grape報導，高3775.63公尺的富士山是日本國內的最高峰，而它的範圍橫跨靜岡縣和山梨縣，不過到底屬於哪個縣，目前尚未有定論。

根據日本最高法院在1974年（昭和49年）做出的判決，富士山3360公尺以上「除去登山道和氣象觀測所之外」的385萬平方公尺土地，全歸淺間神社所有，但由於山梨縣和靜岡縣的「縣界」尚未確定，因此至今仍未進行土地所有權登記。

富士山是世界「文化」遺產

起初富士山是以申報世界「自然」遺產為目標，但不論在國內外均遭否決，主要原因有二，首先是與世界上其他火山相比，富士山的形狀和火山活動並沒有特別稀有，另外作為世界自然遺產，當然必須避免人為破壞，但富士山周圍的登山步道、人為開發已經過於嚴重。

最後，富士山在2013年以「精神信仰與藝術啟發」被列入世界文化遺產；根據官網描述，人類與自然透過信仰與藝術而串連共生的姿態，是富士山的一大特色，「不僅是信仰的對象，也是藝術創作的泉源」。

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