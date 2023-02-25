美軍核潛艦「春田號」停靠南韓釜山　攜戰斧巡弋飛彈嚇阻北韓

▲美國海軍核動力攻擊潛艦「春田號」最近停靠南韓釜山。（圖／Facebook／U.S. Navy Korea）

記者羅翊宬／編譯

美國海軍核動力攻擊潛艦「春田號」（USS Springfield，SSN-761）最近停靠南韓釜山海軍作戰基地，相關照片被美國太平洋艦隊公開，該潛艦能夠攜載射程達3100公里的戰斧巡弋飛彈，能夠精準打擊北韓（朝鮮）境內的核武與導彈基地。分析指出，美國透過在印太地區展開戰略資產，達到嚇阻北韓的目的。

根據韓媒《News1》，美國太平洋艦隊25日在官方臉書上分享美國駐韓海軍的照片與貼文，指出洛杉磯級的核動力攻擊潛艦「春田號」抵達南韓釜山海軍基地，從照片中可以看到，艦上懸掛美國與南韓國旗、南韓海軍迎接美軍來訪、船員準備進港工作等畫面。

貼文指出，春田號是部署在美國關島的5艘洛杉磯級快速攻擊潛艦的其中之一艘，其經常美國第7艦隊在印太地區的行動作戰區域執行海上安全任務，支持維護美國國家安全利益。針對此次停靠釜山，美國海軍僅表示，早就已經安排好的行程。

報導分析，美國核動力潛艦的位置原則上並不會對外公開，從此次美國海軍透過上傳相片公開春田號停靠南韓釜山的消息來看，此舉恐怕是為了牽制住北韓、同時再度重申美國對於向南韓提供的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）承諾堅若磐石。

春田號可以掛載數十枚射程達到3100公里的戰斧艦對地巡弋飛彈，可以在東北亞任何海域精準打擊北韓全境的核武與導彈設施、甚至是指揮高層所在地；而此次春田號造訪南韓釜山，以及美國太平洋艦隊特意對外公開相關消息，可能與北韓聲稱23日上午發射4枚巡弋飛彈有關。

據悉，美國、南韓於美東時間22日在美國華府五角大廈進行擴張遏制手段運用演習（DSC TTX），針對北韓使用核武時的狀況進行兵推演習，美國、南韓代表團23日造訪喬治亞州金斯灣（Kings Bay）海軍潛艇基地，登上美國海軍俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艇11號艦「西維吉尼亞號潛艇」（USS West Virginia SSBN-736），該艦艇可攜載24枚三叉戟II型彈道飛彈。