「綠白合」藍痛失衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綠白合」藍痛失立院衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴士葆。（資料照／記者陳煥丞攝）

實習記者李密／台北報導

立法院23日改選8個常設委員會召委，因「綠白合」導致國民黨失去教育及文化、社福及衛環等兩委員會召委。對此，國民黨立委賴士葆24日痛批此為民主政治的「另類狡詐」，企圖讓在野黨在監督查明疫苗採購與高端亂象中受到阻礙，且監察院怠惰失職，縱容行政機關的濫權與攬權，令人感到悲哀。

▲▼立法院委員會召委選舉 教育委員會 張其祿 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張其祿與范雲當選立法院教育委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆表示，民進黨傾全黨之力拿下衛環召委，讓在野黨想要監督查明疫苗採購及高端等亂象和弊端，設下了柵欄障礙，令人扼腕，「這是民主政治另類狡詐」。他進一步指出，更令人感到悲哀的是監督機關的自我矮化和沉淪，痛批監察院怠惰失職，縱容行政機關的濫權與攬權。

他指出，防疫期間，當監委想要調查3+11和疫苗採購的決策，前行政院長蘇貞昌表示防疫工作辛苦，要被調查，不厚道也不公平，於是所有調查喊停，「監察院本該監督行政機關，卻淪為行政院下屬的監督局」，因此疫苗採購的過程就冠冕堂皇的被封存30年，官員護航高端所衍生的後果不了了之。

賴士葆回顧，109年7月16日他為了抗議陳菊擔任監察院長的不當提名，在抗議過程中被打得頭破血流，他遺憾沒有辦法阻止，此後所有對行政機關的包庇護航，也都在意料之中了。

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