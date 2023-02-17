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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「3月底前絕對可以拿到現金」　賴士葆：4／10是柯建銘亂說的

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期今（17日）開議，國民黨立法院黨團一早就進議場，杯葛新任行政院長陳建仁進行施政報告，並訴求發現金1萬元。過程中，立委賴士葆向全民喊話，3月底以前絕對可以領到現金；賴也說，有民進黨立委說，國民黨團今杯葛會影響到發6000元 ，胡說八道。

國民黨團17日上午9時前，已陸續佔領國會議場官員席、發言台與質詢台杯葛，並再次訴求普發現金1萬元。此外，國民黨團針對高端疫苗爭議、能源政策、居住正義、長照缺錢、勞保財務問題等事，要求陳建仁回應。

杯葛過程中，賴士葆表示，把超收稅金4950億元全數拿來普發現金，綽綽有餘，但政府不做就是不做，因為這是國民黨團提出的，不跟就是不跟。

賴士葆說，國民黨團訴求，只要答應發現金一萬元，馬上就停止杯葛，馬上簽字，不用到4月10日。賴也說，有民進黨立委說，國民黨團今杯葛會影響到發6000元 ，是胡說八道，因為立法院議程下周二就是審議疫後條例，當天處理完，馬上就進行預算處理，所以三月底以前絕對可以拿到現金，「4月10號是柯建銘亂說的」，是柯恐嚇在野黨、恐嚇人民說出來的。

賴士葆表示，國發會主委講的比較公道，他說三月底以前可以領到這筆錢，所以最慢三月底之前，絕對可以領到現金 ，而國民黨要的就是發一萬元。

▲國民黨佔議場要求發一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨佔議場要求發一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

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