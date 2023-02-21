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六都立委好感度倒數TOP10！　高嘉瑜、費鴻泰為「這原因」上榜

▲▼六都立委好感度倒數TOP10。（圖／翻攝自「Quickseek輿情資料庫」臉書）

▲六都立委好感度倒數TOP10。（圖／翻攝自「Quickseek輿情資料庫」臉書）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營近期已開始備戰2024大選，其中立委選舉也是一大亮點，臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」20日便發文公布「六都立委好感度倒數TOP10」，資料顯示，在這49位區域立委中，以國民黨立委賴士葆的網路好感度最低，僅0.27；其次為民進黨立委高嘉瑜（0.32）；以及國民黨立委費鴻泰（0.43）。

根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，六都49位區域立委中，以賴士葆的網路好感度最低，僅0.27。其次為高嘉瑜(0.32)以及費鴻泰(0.43)。粉專指出，進一步觀察倒數前十名的立委們所在區域，台北市立委就包辦5個名額，由此可見台北市很有可能是此次立委選舉中的激戰區。

粉專表示，六都立委中，網路好感度(P/N值)最後一名的是賴士葆（0.27），因「超徵」議題，賴士葆強烈主張應仿照新加坡，讓全民共享經濟紅利，引來許多負面批評聲浪，導致網路好感度墊底；高嘉瑜（0.32）則是因為2022大選前針對林智堅論文爭議喊出「一屍五命」，隨即引來許多黨內人士的不滿砲轟，且選舉結果也不幸讓高嘉瑜一語成讖，導致民進黨敗選後，全台黨員檢討大會中不斷有黨員批評高嘉瑜，甚至喊出應該開除高嘉瑜等激烈言論，種種負面聲量讓高嘉瑜網路好感度在民進黨所有立委中墊底，同時也是總排行倒數第二。

而倒數第三的費鴻泰（0.43），負面聲量來自同黨議員徐巧芯表態想挑戰費鴻泰，徐巧芯的眾多網路支持者開始聚集在費鴻泰粉專、或各種提到費鴻泰的新聞貼文中，留言要費鴻泰「該退休了！」、「把機會讓給年輕人！」，造成費鴻泰網路好感度偏低；倒數第四的國民黨羅明才（0.44）負面聲量部分因為其父羅福助天道盟出身的黑道背景，使其成為許多親綠粉專在選前攻擊國民黨也有黑道的共同箭靶；倒數第五的民進黨王定宇（0.45）則是近期的「胡椒蝦盜圖」事件，再加上以前與顏若芳緋聞事件始終不斷地被各大社群與論壇網友嘲諷，導致好感度持續在低點。

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