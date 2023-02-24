來台自由行發5000挨轟「真是盤子」　藍委提1建議：讓國際客掏錢

▲觀光局推出優惠方案吸引國際旅客。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

日前立法院會三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，該經費納入加速擴大吸引國際觀光客，因此交通部擬定多項方案，來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金、旅行社送客來台每團補助1到2萬元。對此，國民黨立委賴士葆24日表示，超徵還稅只給台灣人民6000元，國外旅客能拿5000，「把台灣人當盤子」；國民黨立委洪孟楷則建議「錢要花在刀口上」，可把5000元分成「食宿遊購行」5張千元coupon，每花出的一塊錢，都應該想著怎麼讓觀光客再掏出5塊錢。

▲來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



為爭取國際觀光客來台，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，其中來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金，旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。對此，洪孟楷建議，來台自由行加碼5000元，應分成「食宿遊購行」5張千元coupon。



洪孟楷表示，50萬份的5000元自由行獎勵總金額高達25億元，錢要花在刀口上，就從至少分成「食宿遊購行」5張千元coupon開始，讓各面向行業能夠拿出最好服務和產品，爭取國際觀光客的青睞。



洪孟楷指出，國際觀光客尤其是背包客，通常會有幾個特點：一、網路世代，會上網做足功課；二、習慣坐大眾運輸工具移動，所以遊玩範圍仍以大眾運輸方便地點為主。三、行李從簡、精打細算，對於價格來說是相對敏感族群。因此，要針對這樣的族群做行銷，就應該對症下藥。



洪孟楷建議，把5000元分為5張千元coupon券，「食」券能吃餐廳、也能吃小吃，可規劃更小面額，或是使用電子票券方便個別消費；「宿」券可用在某晚的住宿，提升住宿品質；「遊」券特別針對風景區、遊樂園、觀光工廠、農場等需要門票入場之處；「購」券則能花費在購買伴手禮的項目上；「行」券可供計程車、自駕租車等使用，讓方方面面的業者都能拿出良好服務，共同賺取觀光之財。



他強調，政府既然要提出25億元補助國外觀光客到來，就不該花費全集中在某些特定商家，如果沒有妥善規劃，只有一昧發予補助，就變成只會花錢、而不會賺錢的政府。每花出的一塊錢，都應該想著怎麼讓觀光客再掏出5塊錢，把來台灣的美好體驗給延續。特別提出呼籲，呼籲政府別只想著花錢了事，而是真正能夠讓國內各業者受益，也帶動全方面的觀光產業復甦。

不過，振興觀光政策推出後亦引來批評，賴士葆就痛批政府「簡直把台灣人當盤子」，超徵國人的血汗納稅錢，只願意還稅給台灣人民6000元，但為了要美化國外觀光客數字，卻要給外旅客5000元。多數網友也一面倒表示不認同，「為了救觀光，不擇手段」、「自己存款掏出來」、「真的是盤子。」