南台灣缺水！藍曝水資源3問題　賴士葆轟：王美花要負最大責任

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南台灣又缺水！藍問1807億去哪了　賴士葆轟：王美花要負最大責任

記者蘇晏男／台北報導

南台灣面臨30年來最嚴重缺水問題，經濟部將在3月1日起，針對台南地區減量供水，將嚴重衝擊民生用水和科技產業發展。對此，國民黨立法院黨團23日質疑，蔡政府提出前瞻基礎建設，其中對水環境建設投入了1807億元，錢都花到哪裡去了？立委賴士葆更點名經濟部長王美花，認為她需對南台灣缺水負最大責任，重批她「不懂經濟、不懂電，更搞不好水的問題」。

國民黨黨23日舉行「南台灣乾涸 缺水只能怨老天？」記者會，立委賴士葆表示，台灣每年降雨量是全世界降雨量平均數的2.6倍，排名在13、14名左右，經濟部是怎麼把台灣水資源弄到年年缺水的狀況？前經建會主委錢復曾說過，搞好台灣的水電，台灣經濟問題就解決了，但現在呢？

賴士葆指出，王美花不懂經濟、不懂電，更搞不好水的問題，上任之後水、電都管不好，台灣地形不適合蓄水，也不是今天才有的事情，過去都可以迎刃而解，到了王美花就不時出現缺電、缺水問題？賴士葆直言，這與王美花部長的管理大有關係。

賴士葆也明確指出，經濟部對台灣水資源管理有三大問題，第一、水庫淤積嚴重；第二、管線老舊造成漏水率高，現在全國仍有13%漏水率，該如何改善？第三、水費低，用水大戶的水費未能調高，卻由全民平均負擔。賴士葆強調，南台灣缺水問題，王美花必須負最大責任。

▲國民黨團23日召開「南台灣乾涸，缺水只能怨老天？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團23日「南台灣乾涸，缺水只能怨老天？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，國民黨總召曾銘宗在記者會上也表示，南部面臨30年最大乾旱，台南從3月1日起減量供水，工業區、科學園區節水10%，勢必將衝擊晶圓代工廠、面板廠。另外民生用水部分，一般家戶維持夜間10時到隔天清晨6時減壓供水，顯見供水限水的現象，已經在發生中。

曾銘宗指出，蔡政府執政後推出《前瞻基礎建設條例》，預算高達8400億元，所訂的8項前瞻基礎建設中，第3項是「水環境建設」，從2017年到今已編列了1807億元，請問蔡政府，錢都花到哪裡去了？蔡政府在2021年3月初提出「10年增水11噸計畫」，預計砸下160億元，每年增加11噸水，相當於台灣3個月用水量，請問現在進度呢？錢都花下去了，似乎沒有看到具體效益。

國民黨立委費鴻泰則說，台灣地形不適合儲存大量的水源，但王美花打包票，去年就有調度相關機組、處理水利調度，不會有缺電問題，但水都沒了，怎麼調度發電？費鴻泰正告王美花，不要再愚弄國人，蔡英文總統必須嚴肅面對國內缺水又缺電的危機。

副書記長陳以信表示，經濟部面臨嚴重水情，2022年8月16日就已經啟動「防旱作業」，11月成立「旱災緊急應變小組」，但緊急應變了半年，還是發生缺水問題。

陳以信說，緊急應變小組應該要做的工作，包括開源、節流、調度和備援；開源部分包括人工湖、再生水和水庫清淤；節流部分包括降低漏水率、更換老舊管線；調度部分必須考量北水如何南用，王美花去年曾說要增加區域水源調度支援能力，結果呢？現在甚至連備援都沒有。

國民黨團表示，要問問蔡政府，目前除了缺蛋、缺藥（抗生素），是不是很快就要面臨缺水、限水問題？國民黨團具體要求政府盡速採取具體因應措施，確保2300萬民眾民生用水需求，並積極協助產業發展。

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