補偏鄉醫療資源不足　醫福會打氣：雙和醫院支援部東為主力

▲醫福會執行長林慶豐（中）率隊為部東醫院打氣加油，率先宣布「雙和醫院將以支援部東為主」。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

上任2月餘的醫福會執行長林慶豐，日前率隊為台東地區醫療院所打氣加油，宣布雙和醫院未來將以支援部東為主力，他更期待各級別的醫療院所同心合力，讓台東民眾的醫療權益與品質共好共榮。

▲東基對醫福會拜訪表達支持部東，院長陳志成（左）說既然都是偏鄉醫院，更應該同心合力。

醫福會由林慶豐執行長帶隊，親率副執行長李新民與簡任技正林玉雯及隨行同仁首站抵達衛福部台東醫院，聽取醫護單位在地意見，同時聚焦醫療人力分配與偏鄉需求；「醫中計畫的責任醫院雙和醫院，未來將會以支援部東為主力」林慶豐執行長率先發布的好消息贏得部東新任院長王蘭福與同仁熱烈掌聲。

▲台東馬偕院長王功亮（左三）強調，醫院有級別但大家為台東民眾付出的心意一致。

林一行人隨後前往台東縣衛生局，拜會局長孫國平與副局長鍾明霞，再次表達「偏鄉醫療需要在地合作、中央支援，共同提升偏遠地區的醫療品質，對地方來說絕對不只雙贏。」稍後醫福會接連拜訪台東基督教醫院與台東馬偕醫院，對與部東醫院的合作交換意見，兩院院長陳志成、王功亮均表支持，並期待未來與部東醫院聯手精進偏鄉醫療合作。