行政執行署彰化分署行動列車2／23開跑　信義鄉民繳欠稅費免下山

▲法務部行政執行署彰化分署「有感行動服務」於信義鄉起跑，讓偏鄉民眾更便利。（圖／行政執行署彰化分署提供，下同）

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

為落實在地化便民服務，法務部行政執行署彰化分署本周展開112年度「有感服務行動列車」為民服務，第一站選在南投縣信義鄉，與南投縣政府稅務局合作、結合與在地民眾生活最親近的鄉公所資源，提供跨機關、多元化的在地化服務，讓遠在偏鄉滯欠稅捐、罰鍰及規費的義務人減少長途路程奔波之不便。

彰化分署表示，其轄區包括彰化縣及南投縣，其中彰化縣芳苑鄉、大城鄉及南投縣信義鄉、仁愛鄉皆地處偏遠，義務人至彰化分署辦公處所及南投行政執行官辦公室洽公多所不便，因此特別規劃「有感服務行動列車」開進偏鄉，服務項目有提供繳納案款方式、申辦分期繳納、陳述意見、聲明異議、法律諮詢及協助老舊機車切結報廢等，讓義務人就近洽詢處理滯欠稅捐、罰鍰及規費。

信義鄉長全志堅表示，信義鄉為山地鄉，也是南投面積最大、人口密度最低的鄉鎮，鄉民若有欠稅及罰單未繳等狀況，於收到執行分署的通知書或公文時，常不知該如何處理，也擔心在電話中會說不清楚，若要專程外出至彰化分署辦公處所洽公，亦是路途遙遠、非常不方便；他感謝彰化分署辦理這次為民服務行動，讓鄉民感受政府的便民服務措施與在地溫馨關懷，圓滿解決相關難題。

彰化分署訂於2月23日（四）上午10時至下午2時，在信義鄉公所1樓辦理行動服務，亦將深入當地鄰里基層宣導行政執行及稅捐業務，未來擬與在地村里建立聯繫管道，協助推動行政執行業務及弱勢義務人的關懷扶助，詳情可連結彰化分署網站查詢，或撥打04-7269435洽詢行動服務的場次日期。