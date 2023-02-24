衛福部新官上任　基層牙醫向次長周志浩喊話：實習名額勿雙重標準

▲基層牙醫向衛福部喊話。此為示意圖。（圖／記者姜國輝攝）



記者吳銘峯／台北報導

衛福部新任常務次長周志浩上任，由於他是牙醫系出身，因此牙醫團體針對最近引發爭議的國外學歷牙醫實習草案，公開向周志浩喊話，期望他不要一方面緊緊限制牙醫系國內招生名額，另一方面卻增開國外學歷牙醫實習名額，甚至拿偏鄉、長照等弱勢民眾當藉口，破壞長年以來的醫師人力總量管制，造成醫療環境崩壞、醫病雙輸。

「本土小牙醫聯盟」24日發布聲明指出，立法院去年5月份通過《醫師法》修法，只要持國外醫牙學歷者一律須先通過學歷甄試，才能參加我國醫師國考及實習，對於國外學歷者終於有了基本的考核，各界均予以肯定。然而修法的附帶決議卻要求放寬在落日條款前入學、不需學歷甄試者投入實習，因而引發基層牙醫和師生強烈反彈。

「本土小牙醫聯盟」指出，去年11月13日近五百人走上街頭抗議，前行政院長蘇貞昌公開承諾實習名額將維持50名不變，衛福部長薛瑞元也表示附帶決議不執行。然而今年2月4日衛福部預告《國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法》草案，其中關鍵的實習名額部分卻遭質疑是「空白授權」，也缺乏訓練內容、退訓機制等等細則，再度引發牙醫界擔憂，是否為將來增開國外學歷牙醫實習名額預留後路。

聯盟提出國家衛生研究院「2020牙醫醫事人力培育和供需規劃」中指出，當牙醫師人口比低於1：1800（即每萬人口有超過5.56位牙醫師）時，牙醫人力會明顯的失衡。而目前全台灣有一萬六千五百多位牙醫師，牙醫師人口比為1：1443（即每萬人口有6.93位牙醫師），若再繼續增加牙醫師人數，將邁向日本牙醫過剩導致的「赤貧牙醫」和「過度醫療」，意即民眾花錢卻可能得到不必要的醫療，造成醫病雙輸。

▲我國牙醫師統計。（圖／財團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會）

另外聯盟也指出，衛福部2019年公告：「國內牙醫人力即將過剩，國內8所牙醫院系每年所培育的牙醫人力足以提供目前牙醫人力市場的需求」、「未來會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額」，呼籲民眾審慎考慮前往國外大學就讀牙醫學系。成功大學2019年設立牙醫系時，是由各校縮減招生名額讓渡給成大，國內招生總額維持391名不變。衛福部「口腔醫學委員會」2018年亦決議，2024年國外學歷牙醫實習名額將會由現在的50名降至30名。

據此，聯盟指出，如今牙醫師人數更多，台灣人口卻因為少子化呈現負成長，牙醫師比起當年只有更加飽和，然而草案內容卻以「應依國內醫事人力供需、教學醫院實習量能及其他相關事項」，賦予衛福部相當大的裁量權。聯盟呼籲衛福部將草案內容納入「每年國外學歷適應訓練選配分發人數不得超過國內牙醫學生招生容額的1/10，亦不得多過國內任何一所牙醫學系招生人數」等文字，讓國外學歷牙醫也回歸人力總量管制，不要「嚴以律己，寬以待波波」。

最後聯盟強調，草案的說明文字中亦提到「或配合醫事人力彈性運用政策」來決定每年國外學歷的實習人數，令基層牙醫擔憂衛福部是否打算延續石崇良前次長的政策，以「偏鄉服務2年」為條件增加額外名額。然而根據統計，國外學歷牙醫師執行醫療資源不足地區改善方案的比例遠低於國內學歷者；全國的國外學歷牙醫師中有將近半數都在雙北市執業，引進國外學歷的牙醫恐怕也只會往人口密集區集中。聯盟痛批，以偏鄉、長照或其他弱勢之名增開名額，是拿偏鄉民眾當新手醫師的練刀白老鼠，不但不能解決問題，還將破壞整體醫療大環境，無異飲鴆止渴。

▼我國牙醫師統計。（圖／財團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、本土小牙醫聯盟）