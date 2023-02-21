衛福部公布海歸牙醫實習草案　牙醫團體批漏洞百出！

▲牙醫聯盟發聲明，批評衛福部公布的草案。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部因應去年五月修正《醫師法》，開放海外歸回牙醫學生參加名額有限的實習牙醫，並公布修法草案。草案公開後，「本土小牙醫聯盟」對於草案內並未列入先前衛福部承諾的「國外學歷實習名額應降至30名」等等承諾，讓牙醫團體批評草案「漏洞百出！」、「感到失望」。

本土小牙醫聯盟21日發布聲明指出，去年五月《醫師法》修法，規定持國外學歷者一律須先通過學歷甄試，才可報考我國醫師國考及申請實習。然而修法之附帶決議卻要求衛福部增加實習名額以加速於落日條款前入學、無需學歷甄試的國外學歷醫牙畢業生回國當醫師，造成學界及基層反彈，更引發近五百名牙醫師及醫學院學生在立法院前躺平抗議。立法院在去年11月8日於院會中也無異議通過要求政府暫緩執行7項附帶決議，接著前行政院長蘇貞昌去年11月11日於立法院備詢時，首度承諾國外學歷牙醫實習名額50個不會增加；衛福部長薛瑞元也說，附帶決議暫不執行就是不執行。

不過衛福部在2月初預告《國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法草案》，其中卻未見明確的名額限制，引發牙醫界一片譁然，並在行政院公共政策網路參與平台衛福部的草案預告底下一片留言抗議聲浪。

聯盟指出，因政府統計牙醫人力已飽和，為維護民眾就醫品質，2009年行政院衛生署會議決議：國外畢業生實習容額為國內招生容額的1/10。我國牙醫系每年招生名額為391人，現行的50名已超過國內學生人數的1/10。2018年衛福部「口腔醫學委員會」決議：國外學歷實習名額應於2024年降至30名。但新草案卻沒有「十分之一」、「50名」、「降回30名」等明確規範，反而增加「依教學醫院實習量能及其他相關事項核算」、「或配合醫事人力彈性運用政策」等條文。

聯盟進一步指出，如今會造成四百多人排隊等待實習，有人不用等、有人恐將等上八到十年，最根本的原因，就是現行的「選配分發處理原則」有問題。此制度讓今年成績排序在後、未能錄取的國外畢業生，明年可優先分發，明年度的畢業生即使考榜首，也必須等到前一年的人分發完畢，有剩下的名額才能分發。制度本身並不符合「擇優錄取」的競爭法則，而是「先搶先贏」「排隊就有」，造成「第一名等最後一名」的奇怪現象。讓聯盟不禁批評草案「漏洞百出！」、「感到失望」。

聯盟最後主張：衛福部應於

一、草案第六條明載：每年國外學歷適應訓練選配分發人數不得超過國內牙醫學生招生容額的1/10，亦不得多過國內任何一所牙醫學系招生人數。

二、草案第九條明載：每年國外學歷適應訓練選配分發人數不得超過國內實習牙醫學生容額的1/10，亦不得多過國內任何一所學校的實習牙醫學生人數。

三、草案第十二條取消先來後到的排隊制度，只以「當年度」應試國考第ㄧ試及格者的成績，由最高分向下錄取至「當年度」可分發的國外學歷適應訓練之人數為止，當年度未錄取者需重新應試國考。