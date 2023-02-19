守護偏鄉弱勢　台南修繕志工替火災戶修復家園

▲台南市勞工局「做工行善團」助弱修屋的腳步從未停歇，19日台南市泥水業職業工會志工，前往南化區進行修繕服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秉持台南市長黃偉哲打造「希望家園」理念，勞工局「做工行善團」助弱修屋的腳步從未停歇，19日台南市泥水業職業工會志工，風塵僕僕前往南化區進行修繕服務，盡管山徑狹窄顛簸，仍不減服務熱忱，只希望能替弱勢火災戶盡快修復家園。

位於南化區的案主阮先生，房屋於2022年3月時燒毀，現暫住於附近的簡陋工寮，生活困難，平日以務農維生，但收成不佳導致收入不穩定，賣給中盤商的價格扣除種植農作物所需的肥料、套袋和人力等成本根本所剩無幾，且尚要負擔年邁母親住在護理之家的費用，實在無法自費修繕房屋。

勞工局「做工行善團」接獲通報即至現場會勘，並於農曆年後開始施工期程，日前已由台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會志工進行拆除、安裝臨時電源及初步配置線路管路、搭建鐵皮屋頂及配置電氣線路管路，2/14由台南市鋁製品製造裝配職業工會志工安裝門框及窗框，19日由台南市泥水業職業工會進行客廳地面貼磁磚及臥室地面水泥粉光、鋁門窗框水泥填補粉刷施工，另外台南市油漆工程業職業工會亦到場會勘，施工進度皆如期完成，預計於3月初完工。





19日泥水志工團隊中，有家庭志工翁甫仁、藍琦念及翁俊益共襄盛舉，修繕服務也可以成為家庭活動的選擇之一，以技藝與品格傳家，讓服務善心傳承延續，從家庭擴散到社會，造福人群。而周奕齊議員亦贊助南化區修繕志工便當，讓志工們在偏遠的山區服務時無須擔心飲食問題，相當貼心。

勞工局長王鑫基表示，原先擔心南化區太偏遠，對志工而言是一大挑戰，還好志工夥伴的服務精神如山一般堅毅，案家位址較難搜尋，又須經過狹窄崎嶇的山間小路，大家仍盡力克服困境，由識路的志工領軍，修繕車隊從市區到南化區逾30公里，路過看見的民眾可能會以為是假日出遊的車隊，但其實我們有重要的任務在身，要替位處偏鄉且經濟弱勢的火災戶修復家園。

勞工局長王鑫基說，近日亦有3戶正在會勘中，分別位於中西區、佳里區及學甲區，已著手安排後續修繕事宜。此外，2/18中信人力資源管理顧問有限公司贊助修繕材料費，勞工局與社團法人台南市勞工志願服務協會特別頒發感謝狀表揚，大家共同努力改善弱勢家庭的居住品質，修繕服務才得以持續進行。