郭貞慧轟徐巧芯「雙標」　釣本尊「6句」回嗆

▲郭貞慧批徐巧芯雙標。（資料照／記者林悅翻攝）



實習記者李密／台北報導

前行政院發言人陳宗彥近日遭爆11年前接受性招待後火速辭官，引外界熱議。表態投入民進黨內立委初選的前台南市觀旅局局長郭貞慧23日在臉書開嗆，國民黨前台南市議員謝龍介也讓八大業者組團站台助選過，點名國民黨台北市議員徐巧芯「做人不要雙標」，貼文引來徐巧芯留言反嗆，「你寫這麼一大篇也沒辦法遮掩陳宗彥接受性招待的事實」。

▲徐巧芯回應引網友大讚。（資料照／記者劉昌松攝）



郭貞慧23日在臉書發長文批評徐巧芯「做人不要一直雙標，」以前總聽人說跟徐巧芯「交換意見」會引來一堆假帳號搞網路霸凌跟人身攻擊，總以為是種誇飾，直到前天才發現原來是事實，徐巧芯成天說有側翼會號召假帳號搞網路霸凌，結果原來是她要自己示範。



郭貞慧指出，陳宗彥涉足爭議場所，負起政治責任下台，是成熟的民主政治應該有的態度。但徐巧芯還是沒有回應，為何「豆哥」在與綠營合照時，就成為十惡不赦的「酒店業者」，幫謝龍介助選時卻成了「海陸弟兄」？

郭質問，「如果徐巧芯眼裡容不下一粒沙，認為政治人物都不應該與八大業者往來，那顏清標600天花了1814萬，平均一天花3萬人民血汗錢喝花酒的時候，徐巧芯在哪裡？貴黨2017年號召金錢豹小姐入黨時，巧芯又在哪裡？黑道出身的貴黨中常委蕭景田在幫林杏兒買票時，徐議員的正義感又跑到哪去了？」

郭貞慧說，很同情徐巧芯在國民黨想選立委，卻有可能被用「現任優先」條款黑箱搓掉，但去年議員選舉，徐又何嘗沒有受惠於「現任優先」條款？選議員連任躲在現任優先保護傘下當既得利益者，想「落跑」選立委時，又回過頭要求黨內前輩不能用「現任優先」條款影響她的權益？

郭貞慧直批，「『現任優先自助餐』吃好吃滿，這就是徐巧芯」，她要奉勸徐做人還是統一標準比較好，「否認口中的正義，會變得很廉價」。

對此，徐巧芯不滿回嗆，「我哪裡來假帳號？這就我本帳啊！所以你還是沒回答我『要找朋友的同學』是誰，啊不就只有陳宗彥，關謝龍介屁事啊？說真的你寫這麼大一篇也沒辦法遮掩陳宗彥接受性招待的事實啊。」徐巧芯的嗆聲留言，也引來了4000網友按讚。