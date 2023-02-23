費鴻泰10字回應「哪裡比徐巧芯專業」　這群眾都支持他

▲費鴻泰自認在稅制改革方面無人能及，約影片42分起。（影／YouTube／下班瀚你聊）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨近期熱議世代交替，最受外界關注的就是台北市議員徐巧芯表態挑戰現任立委費鴻泰。面對媒體人黃暐瀚提問「哪裡比徐巧芯專業」，費鴻泰則直言他在立法院針對稅制改革或稅務行政是無人能及，「大部分的里長都支持我」。

黃瑋瀚昨（22日）晚在節目《下班瀚你聊》提到，在徐巧芯表態挑戰立委初選時，費鴻泰是否有想過自己哪些部分做得比徐巧芯更好、更專業，更有留在立法院的資格？

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）



費鴻泰先是說因為還在進行南投立委補選，不想回答這個問題，擔心一談下去聲量就會被吸走或歪樓，但他仍回應，對自己在立法院關於稅制或稅務行政的改革相當自豪，「這麼多年的立委，沒一個超過我」，在這28年來，每個周末早上都想睡懶覺，但他仍堅持完成該做的事，「我這樣吹吹牛好了，大部分的里長都支持我」。

費鴻泰提到，捷運淡水信義線的東延段就是他爭取而來，他在2002年擔任北市副議長時，就要求做環境評估、編列預算，直到毛治國擔任交通部長時才定案，今年底完工、明年通車，單就這項選民服務他就做了快20年。