秦慧珠諷只顧初選！徐巧芯霸氣捐「這數字」：打仗不能沒指揮中心

▲徐巧芯響應秦慧珠號召。（圖／資料照、徐巧芯臉書）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日向同黨資深議員秦慧珠喊話，「我們不是仇人，只是希望有個公平的初選」，卻疑似遭對方質疑，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」時，國民黨的戰將們，可有人關心台北市黨部主委黃呂錦茹請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？對此，徐巧芯稍早宣布，將捐出20萬元給台北市黨部。

秦慧珠22日在臉書發出長文表示，有國民黨松山信義區黨部的終身義工向她透露，區黨部23日就要關門了，因為市黨部過完年後就不再發薪水，所以專職黨工不來上班，黨工不來，義工來也辦不了事，另外國民黨市黨部主委黃呂錦茹也早已遞了辭呈，黨部黨工因為沒有薪水和業務費，只能將區黨部關閉，市黨部則勉強維持中。

▲徐巧芯在直播中宣布捐出20萬給台北市黨部。（圖／翻攝自YouTube／徐巧芯）

秦慧珠強調，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」，呼籲黨部趕快擬訂初選辦法之時，國民黨的戰將們，可有人關心台北市黨部主委請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？秦慧珠表示，目前她已請了一位市黨部黨工當黨團助理，因為黨團助理剛好離職，但其他失業黨工與已關門的區黨部，恐怕還需要大家一起來關心幫忙了。

對此，疑被暗指要求「公平初選機制」的徐巧芯22日晚間也在直播中發起「1000讚捐五萬」活動，響應秦慧珠號召，最終總共將捐出20萬元給台北市黨部，並指定捐款松山信義區黨部，「明年要打仗，不能沒有指揮中心。選舉不是容易的事，坐而言不如起而行，需要大家團結一致。我們一起勇往直前！」