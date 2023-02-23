他跑超市4趟「蛋架全空」　林智群：你缺的不是蛋，而是錢

▲網友熱議雞蛋相關話題。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到氣溫、禽流感等因素影響，國內蛋價上漲，引發「是否缺蛋」的話題。國民黨台北市議員徐巧芯接連兩天發布茶葉蛋相關文章，也讓部分網友相當有感，直喊「非常缺（蛋）！」對此，律師林智群則有不同看法，直言缺的不是蛋，而是錢。

徐巧芯20日在粉專發文，表示她健身以後，就去超商買茶葉蛋，以補充蛋白質，結果發現鍋內竟然只有2顆，「到底是多缺蛋？」21日她再度發文，詢問店員有無茶葉蛋，結果對方給了否定的答案。

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底下網友有感表示，「今天去了2家，只有1顆，慘慘慘」、「早上在板橋跑了2家小7也都沒有賣」、「我家這邊的小7，2個大的茶葉蛋鍋沒收起來，不過洗得亮晶晶，鍋子乾乾空空的擺在那裡」、「早上去南港區的7-11也真的沒有茶葉蛋」、「昨天下午2點去超市，架上1盒都沒有」。

但也有網友回應，「不缺啊，南部市場一堆」、「我今天早上有耶，2顆20元，難道是台南不一樣」、「我今天在桃園7-11買得到茶葉蛋呀…好奇怪」、「剛剛在樓下全家買了2顆，蛋還很多耶（內湖）」、「是不會換家買唷，多刁」、「一直看到這種照片，民眾越恐慌，就很多人超額買蛋，造成更缺貨呢」。

此外，律師林智群也截圖其中一則留言，內容寫道「非常缺！」去超市4趟，結果蛋架全空，「完全買不到蛋」，後來只好去黃昏市場，即便一顆要價8元、12顆100元，但還是「忍痛買下」。

對此，林智群評論，掏100元出來也在肉痛，「你缺的不是蛋，而是錢」，且12顆不是100元。

貼文曝光後，底下網友開酸，「這傢伙缺的東西，吃再多蛋也是補不回來」、「哪個黃昏市場的蛋算顆賣的，你告訴我」、「笨蛋最不缺了」、「被拗4元，真是盤子」、「自己下蛋就不是忍痛了」。PTT也有網友轉貼該文，但風向則大不同，「不是房價高，是你薪水低」、「何不食肉糜」、「演唱會沒票也是因為沒錢和黃牛買」。

針對「是否缺蛋」的話題，農委會主委陳吉仲21日發文表示，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，去年冬天開始，禽流感侵襲全世界，台灣有74案例場而撲殺103萬隻家禽。為了不讓國內種雞場斷援，去年底進口了6萬隻種雞，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲也提到，國內每天雞蛋供應數量在10至11萬箱左右，每箱有200顆，在近3、4年，國內需求量增加至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約為11萬3000箱，離最高需求量12萬箱仍有段距離，所以他們有先減少加工需求並全力調度至超市和傳統市場、與所有防疫團隊及農民做好禽流感防疫工作、配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，好讓每天的雞蛋供應回到正常水準。

陳吉仲16日也有發文列出4點措施，要民眾別擔心買不到蛋：

1. 加強調度！從加工業者調度5%雞蛋，確保通路穩定供蛋！

2. 超市設立平價專區，確保平價蛋穩定供蛋！

3. 今年已超前部署提高進口種雞30萬隻，確保穩定供蛋！

4. 強化養雞場轉型升級對抗禽流感，確保穩定供蛋！