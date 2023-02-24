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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳拜登有「毀台計畫」　郭正亮曝1關鍵：美國凡事都有方案

▲▼ 美國白宮 。（圖／路透）

▲美國白宮流出拜登曾失言「毀台計畫」。（圖／路透）

實習記者李密／台北報導

國民黨前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，引起各界譁然。前立委郭正亮23日分析，「美國是一個凡事都有方案的國家，」可能會有「最壞狀況想定」的方案。不過，雖然去年兵推說要「炸毀台積電、撤晶片工程師」，但能不能視為毀台，還看毀台如何被定義。

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲郭正亮。（資料照／記者李鍾泉攝）

對於近日美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，郭正亮23日在節目《新聞大白話》表示，「這個人的發言，美國沒有任何討論！」包括美國主流媒體，白宮也沒有回應，都沒有回應。是因為在台灣炸開，所以AIT回應，可是AIT也沒有針對他做回應。

郭正亮認為，「毀台論」端看如何定義毀台，如何理解毀台？例如去年10月8日，美國兵推，美國說最後王牌是炸台積電、撤晶片工程師，這是彭博登的，鏡週刊也有登。但炸毀台積電定義為毀台嗎？「他也沒講定義，我們到底要怎麼討論？」

郭正亮分析，「美國是一個凡事都有方案的國家，」可能會有「最壞狀況想定」的方案。比如兵推就直接講炸毀台積電，萬一武統擋不住，不能讓台灣的半導體產業被中共拿走。所以美國是有方案，這是事實，但這是否可視為毀台，就牽涉到「毀台」的定義了。

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