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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮稱國民黨「大局條款」是要卡侯　曾銘宗：這條款聽都沒聽過

▲國民黨團召開「吉仲再會大內宣 也生不出學童營養午餐的一顆全蛋」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團22日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨傳擬針對2024立委初選定下「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分的人。前民進黨立委郭正亮說，該條款不可能是為了卡台北市議員徐巧芯，反而是聽到基層在傳「這個是卡侯（新北市長侯友宜）條款」。但國民黨政策會執行長曾銘宗22日表示，大局條款他聽都沒聽過，是假新聞。

徐巧芯積極投入國民黨2024台北市大安區立委初選提名，挑戰該選區資深立委費鴻泰，但有媒體報導國民黨中央擬定「大局條款」，讓徐相當難過。不過，郭正亮昨在網路直播節目中說，這個大局條款不可能是為了卡徐巧芯，他跟台北市議員張斯綱同台時，張斯綱就公開講，現在基層聽到的消息都指向「這個是卡侯條款」。

國民黨立法院黨團今天開記者會，曾銘宗與立委費鴻泰、鄭正鈐、洪孟楷、謝衣鳯皆出席。媒體詢問，怎麼看郭正亮說國民黨基層大局條款是為了卡侯友宜？曾銘宗說，這問題超級好笑，他做為國民黨團總召，也是中央政策會執行長，所謂大局條款，「我沒聽過、沒看過、連聞都沒聞過」，這是假新聞。

對於徐巧芯昨寫一封公開信給台北市議員秦慧珠，喊話「我們不是仇人」，又貼出與前高雄市長韓國瑜的合照，表示韓替她加油打氣，曾銘宗說，國民黨一起努力，尤其很多先進或資淺、有潛力的市議員，希望他們加入，一起努力2024立法院過半。

媒體也追問話題當事人之一的費鴻泰怎麼看？費鴻泰未回應，僅說總召回答過了。

至於泛藍跟非綠聯盟有無合作機制？曾銘宗表示，國民黨要打贏2024，前提是內部一定要團結，更何況團結還不一定打得贏，所以國民黨非常歡迎非綠陣營或相關人士，一起支持國民黨的候選人，協助國民黨打贏2024。

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