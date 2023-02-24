郭正亮曝太平洋論壇討論「台灣淪陷後世界」：沒發生不代表沒劇本

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨前立委蔡正元引述美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）的文章，稱美國有毀滅台灣計畫，掀起各界熱議。民進黨前立委郭正亮認為，台灣現在雖然與美國關係良好，但不代表美國沒有最壞狀況想定的對台戰略，況且近期在夏威夷舉辦的太平洋論壇（Pacific Forum）系列講座，討論題目就是「台灣淪陷後的世界」。

▲郭正亮認為美國對台灣當然有最壞方案、最壞狀況想定。（圖／ETtoday資料照）

蔡正元引述嘉蘭尼克森的文章，稱白宮內有毀滅台灣計畫，掀起各界熱議。外交部22日發出聲明駁斥，該消息來源完全未經查證，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，傳播不實資訊，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖破壞台美夥伴關係。

不過，郭正亮23日在網路直播節目「亮劍台灣」中提到，我國交部一天到晚都在講台灣現在跟美國關係很好，這一點他同意，但近期外交部長吳釗燮、國安會祕書長顧立雄前往美國在台協會（AIT）位於北維吉尼亞州阿靈頓郡的總部，這個級別確實是空前的事實，可是不能吹牛說成到了華盛頓特區，就事論事將事實說出來就好，相信台灣老百姓也會很高興外交有所突破，「但不要吹牛說去華府」。

▲郭正亮認同現在台美關係良好。（圖／路透社）

郭正亮接著說，台美關係好不代表美國就沒有最壞狀況想定的對台戰略，國民黨國際事務部主任黃介正最近參加由美國政府委託在夏威夷的智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）舉辦的講座活動，題目就是「台灣淪陷後的世界（The World After Taiwan's Fall）」，這個論壇還是比較親台的，美國現在就在討論台灣可能淪陷之後的世界格局，這就是美國做事情的方法，他們對各個國家都有許多方案，對台灣當然也有最壞方案、最壞狀況想定。

郭正亮認為，美國對台灣的最壞想定比烏克蘭還恐怖，嘉蘭尼克森用比較誇張的方式說出來，引起媒體報導，結果就被說成俄羅斯同路人，蔡正元也挨批胡說八道，「這個不是在回應問題，你認為美國沒有最壞狀況想定嗎？你真的這麼認為嗎？如果一個國家的外交部沒有對主要外交對象做最壞狀況想定，那這個國家真的是有危機。」

郭正亮還以美國跟蘇聯對抗的事情為例，他表示，當時美國當然有最壞狀況想定，就是如何毀滅蘇聯，蘇聯也有，「萬一發生核大戰怎麼辦？這是一定有的，所以我們不是看到一部電影叫《世界末日》，在美國2012年拍的，爆炸的地方就是黃石公園，黃石公園發生核爆就是蘇聯對美國的最壞狀況想定，因為可以引發火山連續爆炸」，不過這件事情最後當然沒有發生，可是沒有發生不代表人家沒有劇本，「外交部怎麼會這麼天真呢？」