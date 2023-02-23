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郭正亮揭蔡英文「訪美時間點」　斷言：不可能拖過麥卡錫訪台

▲▼總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文21日上午接見「美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）訪團」。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄近日赴美國在台協會（AIT）華盛頓總部，進行美台高層國安對話。對於外界關注總統蔡英文是否將過境或訪問美國，民進黨前立委郭正亮表示，總統蔡英文若真的訪美，應該會趁今年6、7月中南美洲活動，以過境的名義訪美，不可能拖過眾院議長麥卡錫訪台之後，因為麥卡錫訪台後，兩岸局勢會升溫。

郭正亮22日在節目《明亮看世界》中指出，顧立雄這個級別去美國，一定是有美國的高官不方便來台灣，所以他見到的層級肯定相當高。現在對外透露的是，他們會談對台軍售被拖延的問題，但這當然是可以公開說，因為這對台灣有正當性，「但其他就不太好說了。」

郭正亮認為，今年選舉醞釀了許多話題，包括聯邦眾議院議長麥卡錫來台，麥卡錫看起來今年8月會來，因為明年他自己也要選舉，而且明年你也不能搶了總統候選人的風頭，說不定共和黨的總統候選人要來，所以麥卡錫最可能的訪台時間還是跟前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一樣。

郭正亮強調，前總統李登輝過去訪美，是在1995年6月7日到12日，當時選舉是1996年3月投票，而這次總統大選則是在2024年1月。所以，蔡英文若真的訪美，應該會趁今年6、7月中南美洲有活動，以過境的名義訪美，不可能拖過麥卡錫訪台之後，因為麥卡錫訪台後，兩岸局勢應該會升溫。

郭正亮表示，他同意藍營立委江啟臣判斷，認為蔡英文訪美「最低階」的就是過境，但過境也牽涉會到哪些城市，階層往上則是訪問母校康乃爾大學，再往上就是去康乃爾大學外還能有其他的公開活動，例如辦記者會等，最高階就是到美國國會演說，「就是在光譜上看她能做到什麼程度，但時間不會拖很遠。」

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