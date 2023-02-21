爆料者給資料「有挑過人」？　郭正亮：知道哪些人是敢講的

▲民眾黨立委陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委陳琬惠日前指控前行政院發言人陳宗彥，在台南市政府擔任新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待。前綠委郭正亮表示，這次提供資料的人有特別挑過對象，把消息透露給「敢講的」偏綠人士，且該提供者忍了11年才爆料，就是看準副總統賴清德會往上爬，讓事件在最有價值的時候爆發。

郭正亮日前於節目《大新聞大爆卦》中說明，陳宗彥在2018年6月就進了賴清德內閣，擔任政務次長，真正紅起來的時候則是2020年擔任中央疫情指揮中心副指揮官，但當時卻都沒被爆料。如果是針對陳宗彥，就應該會在他升官的時候把他毀滅了，「可是沒有發生，因為那時都還連不到賴。」

郭正亮指出，陳琬惠是非常勇敢的女生，九合一參選宜蘭縣長時，跑行程還被砂石廠黑道恐嚇過，「但她不怕這些也不吃這一套」。因此，他認為，給資料的人知道哪些人是敢講的，包括時代力量黨團總召邱顯智、時代力量前立委黃國昌與陳琬惠。

郭正亮補充，從上述名單來看，給資料的人還特別向偏綠人士爆料，而非隨便給一個人或國民黨。反觀綠營現在「硬拗」是國民黨在搞民進黨，他直言「這真的是不太可能、扯太遠了」，一定有人在背後點火，將11年前的事，在最有價值的時候讓它爆發。