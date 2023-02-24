3縣市大雨！今越晚越濕冷　一圖看懂「8℃冷氣團」亂228連假

▲今天(24日)強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨，北台灣越晚越濕冷。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天(24日)強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨，北台灣越晚越濕冷。228連假前2天〔周六、下周日(25、26日)〕氣溫降至最低，預計僅有8度左右，強度可達「強烈大陸冷氣團」；連假後2天〔下周一、二(27、28日)〕及周三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。另外，東北風影響，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨；北台氣溫漸降、越晚越濕冷，下午起其他各地亦逐漸下降。各地區平地氣溫：北部20降至13度，中部13至26度，南部13至29度，東部13至28度。

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▲東北風影響，今(24)日基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生的機率。

228連假前2天〔周六、下周日(25、26日)〕氣溫降至最低，北台冷，其他他區早晚冷，台北測站約可降至13度或12度，亦即達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率皆存在，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，天氣寒冷、應注意保暖。連假後2天〔下周一、二(27、28日)〕及周三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

▲左圖：24日4：20真實色雲圖顯示，西半部有低雲或霧。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，大台北及東半部海面有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯，桃園零星飄雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

228連假前2天(25、26日)大台北、東半部仍有局部短暫雨；連假後2天(27、28日)及周三(1日)大台北亦轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。周四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區變化不大。

▼228連假天氣狀況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象局）