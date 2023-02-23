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「大雨」明襲　連假最冷時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲北部、東半部周五防大雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周五起將伴隨一波強烈大陸冷氣團逐漸南下影響至周末，預期最冷時段將落在周六至下周一清晨，北部及東北部低溫探至10-12度；周五北部及東半部為陰雨天氣，亦要留意有大雨的發生機會。

林孝儒指出，今天（23日）台灣上空冷空氣仍為減弱趨勢，因此各地氣溫會再較周三回升些，北部及東半部仍有短暫陣雨影響，降雨多集中在北海岸、大台北山區及宜蘭地區，仍要留意有較多的累積雨量，而中南部為晴時多雲的天氣。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒說，周五起將伴隨一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，影響至周末，各地氣溫又會有一波明顯降幅，預期最冷時段將落在周六至下周一清晨，北部及東北部低溫探至10-12度，中南部及花東地區亦有12-14度的低溫出現，甚至西半部一些沿海空曠或近山平地及縱谷區，也都有10度以下的低溫機會。

林孝儒分析，環境上則是屬於「前濕後乾」的型態，周五這天北部及東半部為陰雨天氣，亦要留意有大雨的發生機會，而中南部雖無顯著降雨影響，但雲量上也可能稍多些；要到周末水氣略有減少後，北部及東半部雖然還是陰沉天氣，但降雨會再趨緩些，而中南部可望轉為晴時多雲的穩定天氣。

林孝儒表示，而228連假尾聲，也就是下周一、下周二，強烈大陸冷氣團就會逐漸減弱，轉偏東風環境，各地氣溫再逐日回升，西部仍是較晴朗，迎風面的東部則仍是較陰雨的天氣；而下周三的上班日預期西部仍維持好天氣，甚至東部降雨再緩和些。

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