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3縣市大雨！明再變天　連假濕冷剩8℃

（圖／氣象局）

▲迎風面降雨持續。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

基隆、新北、宜蘭「大雨特報」，周五雨區擴大！氣象專家吳德榮提醒，周五起強冷空氣逐漸南下，北部、東半部轉雨，228連假前2天周六、周日氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局今晨發布大雨特報，東北風影響，今日基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部因偶有雨雲量多，高溫約19度，中南部可回升到25-27度；周五強烈冷氣團南下，北部逐漸轉冷，這波冷空氣影響到周日，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，冷空氣影響期間，中部以北、東北部、東部偏冷，其他地區早晚偏冷，預估周六晚、周日晨是最低溫時間，北部12度、中南部13度，東半部14度；下周一強烈冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，水氣比較少，到下周三東半部和北部山區有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨，氣溫降，北台越晚越濕冷，228連假前2天周六、周日氣溫降至最低，北台冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，強度各國模式調整中，有達強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮分析，周六、周日大台北、東半部仍有局部短暫雨；連假後2天、下周一、下周二及下周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北亦轉乾，西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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