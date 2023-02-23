拜登訪基輔「G7只剩日本還沒去」！　岸田急了：一定要去

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登20日閃電到訪基輔，引發全球關注，而目前G7國家中，只剩日本首相岸田文雄尚未到訪烏克蘭，身為5月廣島峰會的主辦國，這樣的情況也讓日本政府急得像熱鍋上的螞蟻。其實日本當局早在2022年春天開始就私下尋求前往基輔的可能方式，但是至今仍未能實現。

根據《西日本新聞》報導，拜登原定20日要出訪波蘭，然而實際上早在19日凌晨就已經出發，並從波蘭轉乘10個小時的火車前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，整個過程保密到家，不但未搭乘空軍一號，甚至也只帶了幾名要員。

隨著拜登成功到訪基輔，如今G7內就只剩日本首相岸田文雄還沒能前往烏克蘭，親自與澤倫斯基會面。而日本2023年輪值G7主席國，5月將於廣島主辦G7峰會，因此早在俄烏開戰後，就持續摸索並研究岸田文雄出訪的可能方案，然而由於維安與保密的門檻太高，至今仍未能成行。

▲▼ 拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

時任英國首相強生2022年4月率先訪烏，隨後加拿大總理杜魯道也在同年5月前往基輔，而德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉則是在同年6月前往烏克蘭。也就是說，除了日本與美國以外的G7會員國領袖早已親自到訪基輔。隨著拜登完成基輔行，岸田文雄也成為G7會員國領袖中唯一一個還沒前往基輔的人。

岸田文雄曾不斷向周遭幕僚透露，「一定要去！」然而基輔行的保密標準嚴格，通常日本首相或內閣成員在國會議期中要前往海外出差時，必須事前向參眾兩院的議院運營委員會報告，並取得許可。根據眾議院事務局指出，這是自1958年來的國會傳統，幾乎不曾打破過這個慣例。

事實上，在非國會議期出訪海外就不需要事前報告，因此岸田先前曾考慮要在臨時國會結束的2022年底前往基輔，但是機密計畫卻遭到部分媒體走漏風聲，最終未能成行。

不僅如此，維安也是一大難題，由於《自衛隊法》並未規定，政要人士出訪海外時，自衛隊一定要派人至海外維安，因此要以何種名義動員自衛隊也是難題。雖然日本政府曾考慮請友國支援，但最終也沒有成功。

俄烏戰爭在G7廣島峰會中將成為最主要議題，日本身為峰會主辦國，極力想要在5月的廣島峰會前完成出訪。岸田的幕僚也透露，「一旦基輔行順利成行，不但能夠顯示岸田身為議長國領袖成功完成任務，還能充分向外界展現『外交的岸田』。」