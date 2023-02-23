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公務員情侶檔會議室「激情壞壞」！路人隔窗觀火　下秒錄影檢舉

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲日本2名公務員大談辦公室戀情，竟還在會議室激情難耐。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣八代市公所2名20多歲的公務員多次在會議室內接吻、擁抱，並發生性行為，誇張行徑更是透過窗戶被外部民眾發現，路人隨即錄影存證，並向市公所舉報。八代市政府對兩人祭出警告處分，而另外3名長官也因未盡到指導監督責任，遭到書面警告。

根據《熊本電視台》報導，1名任職於八代市公所健康福祉部的20多歲女性公務員與另一名同部門的20多歲男同事交往，然而兩人卻在2022年11月至12月間，多次在下班時間後或是加班時，於市公所內部的會議室發生不可告人的行為，包含擁抱、親吻以及性行為。

八代市公所2023年1月接獲外部通報稱，有民眾從市公所建築物外部拍攝到兩人在會議室發生性行為的影片，這起事件才因此曝了光。市公所隨即投入調查，兩人面對調查時聲稱，當時正好在吵架，為了想要趕快和好，所以下班時間5時15分一過，就忍不住立刻在會議室向對方「示愛」。

八代市公所對兩人祭出警告處分，同時對兩人的3名上級主管以未盡到監督責任為由，發出書面警告。八代市市長中村博生表示，「這是絕不容許發生的行為，為了避免類似事件再度發生，將會持續加強職員的監督、指導以及培育工作。」

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