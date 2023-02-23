偷拍學生在教室床戰　變態師「看到凍未條」要脅女學生和他壞壞

▲男師拍下學生教室活春宮影片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州37歲體育教練尤尼基斯(Yuniesky Ramirez-Martinez)情人節當天，鼓勵2名16歲學生在教室內發生性關係，然而他拍下影片觀賞後，卻跑去要脅女學生也要和他發生性關係，不當行為被舉報後被捕。

在邁阿密郊區Downtown Doral Charter Upper School高中擔任體育教練的尤尼基斯，被控情人節當天鼓勵2名學生在校內發生性關係，當學生床戰時，他則在窗戶外面拍攝影片，事成後還對男學生豎起大拇指，並且碰拳。





▲男老師目前已被學校解雇。（圖／翻攝自Twitter）

尤尼基斯隔天突然去找女學生表示，他欣賞完影片後，希望女學生也能對他做一樣的事，女學生氣得抗議自己還未成年，沒想到他竟然說自己是蘿莉控，就喜歡這麼年輕的，後來還一直糾纏，讓女學生決定向學校舉報事件。

校方表示，當他們接到女學生舉報後，立即向多拉市(Doral)警方報案，警方把尤尼基斯逮捕後，校方也已經將他解聘。尤尼基斯被控教唆學生從事犯罪性侵犯行為、促使兒童發生性行為等罪，警方怒批像他這樣的人非常危險，很高興能把他關入牢中。