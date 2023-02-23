日本機場擠爆「安檢排1小時↑」！地勤人手不足　國交省出手了

▲日本機場出現排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

隨著全球疫情降溫，各國紛紛解除入境限制，迎來海外觀光潮，然而日本當地各機場卻因為地勤人力不足，導致旅客擠爆各機場，光是搭機前的安檢就至少要排1個小時，使得旅遊體驗大扣分。國土交通省指出，因為疫情爆發後，解聘了部分地勤人員，才會導致人力不足，未來將規劃相關對策，以解決眼前的問題。

根據《讀賣新聞》報導，日本國土交通省調查，新冠疫情爆發後，機場地勤人員各部門皆裁員1至2成的人力，導致如今觀光客回籠，機場人力卻無法負荷大量人潮。該份統計在2022年秋季針對在機場負責地上勤務的約60個企業進行調查，結果顯示，負責客機周邊業務的工作人員數比疫情前減少1成，負責航廈內業務的工作人員則少了2成。

▲各地機場地勤人手不足。（圖／達志影像／美聯社）



另一份調查也顯示，光是機場安檢人員在疫情後也減少了2成。疫情期間大量航班減班、停飛，導致航空業深受打擊，為了節省開支，各公司紛紛縮減人力。然而如今觀光重啟，流失的人才難以召回，恐怕將成為航空業復興的一大絆腳石。

受到人力不足影響，日本各機場經常出現要排隊超過1個小時才能安檢的情況，甚至因此影響到飛機起飛時間，恐怕對日後吸引訪日觀光客形成一大阻礙。

國土交通省將成立智庫會議，並商討解決辦法，未來將透過與機場周邊地方政府合作、恢復航空業形象、改善就業環境等方式，保障機場人力。