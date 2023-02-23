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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉坦言缺蛋　大嘆討論議題空間只剩「你是敵人我是好人」

▲▼超市超商缺蛋狀況直擊。（圖／記者周姈姈攝）

▲台灣近期熱議蛋價上漲、蛋荒問題。（圖／記者周姈姈攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對台灣近期熱議的缺蛋問題，前台北市議員「呱吉」邱威傑直言，很明顯真的有缺蛋，但他也感嘆，台灣社會針對可理性討論議題的討論空間變得窄到不可思議，只剩下敵我兩種可能，他提到，以前缺物資時，還會有一些如何將資源保留給弱勢族群的溫暖論述，現在就只剩下你是敵人我是好人的可能了嗎？

邱威傑表示，台灣過去幾十年來，不論誰執政，缺過的東西可多了，「那每次缺什麼的時候，是誰的責任？當然是政府的。」但他提到，缺什麼總有個原因，也要提出個解法。他指出，禽流感、缺種雞這些原因大致上都聽到了，解決方法是進種雞，從去年開始就在做了，只是種雞下蛋也要等一段時間，諸如此類的資訊也不是沒有，大家可以公評。

但邱威傑也提出幾個他不能理解的論點。第一「台灣人民生活困苦」，他質疑，什麼老人為了一家的營養在寒風中排隊買雞蛋之類的悲情論述到底是啥意思？他指出，不論從數據或體感，台灣人的生活沒有悲慘到需要用這麼地獄的陳述，「對啊買不到蛋真不爽，我也超愛吃蛋的，但台灣餐廳還是到處滿座、觀光區到處是人、國外航班天天客滿，到底是什麼樣的人在寫作文比賽？」；第二台灣不缺雞蛋和蛋白質」，他強調，就明明有人買不到蛋，政府、民進黨自己也有針對缺蛋問題的論述，所以就是有缺，就算有替代蛋白質沒錯，「但老子就是愛吃蛋，台灣社會的生活水平早就過了溫飽就好的狀態吧？」

邱威傑最後感嘆，經過了三十年，台灣社會針對可理性討論議題的討論空間變得窄到不可思議，只剩下敵我兩種可能。他提到，以前缺物資時，還會有一些如何將資源保留給弱勢族群的溫暖論述，現在就只剩下你是敵人我是好人的可能了嗎？

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