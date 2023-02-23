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LIVE／「蛋荒」惹民怨　陳吉仲親上火線說明

生活中心／綜合報導

國內鬧「蛋荒」，農委會將推動禽舍改建計畫，徹底解決屢屢缺蛋的根本問題。立法院已通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，疫後特別條例中也有編列禽舍現代化計畫與預算，農委會主委陳吉仲今（23日）下午15:00將召開記者會說明，因應禽流感強化蛋雞產業措施。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲解決蛋荒，農委會主委陳吉仲將親上火線說明。（資料照／記者楊惠琪攝）

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國內蛋價從本月13日調漲後，重回去年7月歷史新高，全台又陷入「蛋蛋危機」，不但消費者搶不到蛋，也帶動餐飲業的漲價潮，但網路熱議，缺蛋是南北兩樣情，只有北部在瘋搶。農委會畜牧處長張經緯上午表示，全台灣有兩千多個雞場，每個雞場飼養狀況不同，而北北基桃人口數就佔了全台灣的一半，雞蛋需求量本來就比中南部大。

依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周減少再減33萬隻，雞蛋每日生產量11萬2千箱，也比上周再減1000箱。張經緯說，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，加上近來低溫與禽流感疫情影響，導致整體產蛋率下降。

而陳吉仲昨日視察新北市五股區農會綠色照顧站辦理情形，接受媒體聯訪時指出，台灣雞蛋受到飼料成本上漲、禽流感疫情，以及俄烏戰爭的環境影響，蛋價也上漲，經過養雞協會蛋價機制委員會協議做出調漲決定，農委會尊重市場機制，但對於近日很多消費者跑超市一兩次才買得到雞蛋，覺得很不好意思，會跟所有農民、通路商加強調度，讓每個民眾都能買到應有的必需品。

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋荒再起，全台又陷入蛋蛋危機。（圖／記者楊惠琪攝）

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